Socionom med erfarenhet av barn och unga - konsultuppdrag
2026-01-28
Vi söker erfarna socionomer för konsultuppdrag inom barn och unga till socialtjänstens myndighetsutövning.
Uppdragen kan vara inom utredning, mottagning eller uppföljning och omfattar handläggning enligt SoL samt i vissa fall LVU. Antalet uppdrag är begränsat och vi prioriterar dig med erfarenhet av myndighetsutövning.
Hos Ideal Bemanning får du tryggt stöd, tydliga villkor och uppdrag som matchar din kompetens och ditt engagemang.
Socionomexamen
Minst 3 års erfarenhet inom barn och unga på socialtjänst
Självständig och trygg i din yrkesroll
"Ideal Bemanning upplevs som en närvarande och pålitlig samarbetspartner. Det finns alltid stöd att få och villkoren är tydliga."
• Socionomer inom barn och unga
Urval sker löpande.
Skicka CV och kort presentation till info@idealbemanning.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
