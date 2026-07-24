Socionom med erfarenhet av barn och unga - konsultuppdrag

Ideal BM AB / Socialsekreterarjobb / Stockholm
2026-07-24


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Socionom med erfarenhet av barn och unga – konsultuppdrag
Vi söker erfarna socionomer för konsultuppdrag inom barn och unga till socialtjänstens myndighetsutövning.
Uppdragen kan vara inom utredning, mottagning eller uppföljning och omfattar handläggning enligt SoL samt i vissa fall LVU. Antalet uppdrag är begränsat och vi prioriterar dig med erfarenhet av myndighetsutövning.
Hos Ideal Bemanning får du tryggt stöd, tydliga villkor och uppdrag som matchar din kompetens och ditt engagemang.

Publiceringsdatum
2026-07-24

Kvalifikationer
Socionomexamen

Minst 3 års erfarenhet inom barn och unga på socialtjänst

Självständig och trygg i din yrkesroll

"Ideal Bemanning upplevs som en närvarande och pålitlig samarbetspartner. Det finns alltid stöd att få och villkoren är tydliga."
– Socionomer inom barn och unga
📩 Urval sker löpande.
Skicka CV och kort presentation till info@idealbemanning.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
mejl
E-post: mehdi.marhri@idealbemanning.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Socialsekreterare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ideal BM AB (org.nr 559390-2553)

Arbetsplats
Ideal Bemanning

Jobbnummer
10011261

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