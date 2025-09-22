Socionom/leg psykoterapeut på samtalsmottagningen unga vuxna
2025-09-22
Vi ska nu påbörja den roliga resan att förstärka vår klinik och att bli flera medarbetare, genom nyanställningar på våra tre barnhälsor och unga vuxna-mottagning
Vårt erbjudande
För livet framåt.
Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Barn- och ungdomshälsan är en gemensam klinik inom Psykiatricentrum i Region Östergötland. Ett av våra uppdrag är att erbjuda tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa samt ge bedömning, och behandling av kortare karaktär till barn/ungdomar med lindrig till måttlig psykisk ohälsa samt dennes föräldrar.
Samtalsmottagningen unga vuxna är en första linje-verksamhet inom barn- och ungdomshälsan, Region Östergötland. Vi tar emot ungdomar och unga vuxna i åldern 16-25 år med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa. Här arbetar Legitimerade psykologer, legitimerade psykoterapeuter, kuratorer samt psykiatrisjuksköterska med inriktning KBT.
Vi söker nu en socionom med grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) eller en legitimerad psykoterapeut för att utöka vårt team.
Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Den medarbetare vi söker kommer att arbeta med bedömning, rådgivning och behandling av ungdomar och unga vuxna med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa, såsom nedstämdhet, stress- och ångestproblematik. Förutom sedvanliga arbetsuppgifter innefattande behandlande samtal, arbetar man också med bedömning, rådgivning, gruppverksamhet och föreläsningar. Du förväntas delta i samverkan med andra aktörer, i handledning samt metodutveckling på arbetsplatsen.
Om dig
Vi söker en Socionom eller legitimerad psykoterapeut med några års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete. Du skall vara van att utföra självständiga bedömningar och behandlingar. Tidigare erfarenhet av gruppverksamhet samt familjearbete är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom god samarbetsförmåga, självständighet, stabilitet och flexibilitet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
