Socionom/kurator sökes till Barn och ungas psykiska hälsa, Varberg
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2026-07-01
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Det här får du arbeta med
Vill du arbeta med tidiga insatser för barn, unga och deras familjer? Hos oss får du möjlighet att göra skillnad när den gör som störst nytta.
Som socionom/kurator arbetar du med råd, stöd och behandling till barn och unga med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Du möter barn, ungdomar och föräldrar både individuellt och i grupp, fysiskt och digitalt. Arbetet omfattar bland annat oro, ångest, nedstämdhet, stress, psykosomatiska besvär och relationssvårigheter.
Du genomför bedömningssamtal, erbjuder behandlingsinsatser och föräldrastöd samt leder gruppbehandlingar. En viktig del av uppdraget är att tillsammans med familjen identifiera rätt insats vid rätt tidpunkt. Du arbetar självständigt samtidigt som du har ett nära samarbete med kollegor i vårt tvärprofessionella team.
Samverkan är en naturlig del av arbetet. Vi samarbetar med bland annat skola, socialtjänst och andra verksamheter för barn och unga för att skapa bästa möjliga stöd kring barnet.
Om arbetsplatsen
Ungas psykiska hälsa startade 2021 och är en verksamhet i utveckling med ett tydligt uppdrag: att erbjuda barn och unga med lindrig till måttlig psykisk ohälsa snabb tillgång till rätt stöd på rätt vårdnivå.
Vi möter barn och unga från förskoleålder upp till 17 år och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där barnets vardag, familj och nätverk är viktiga delar av behandlingen. Genom tidiga och riktade insatser kan vi ofta göra stor skillnad för både barnet och familjen.
På mottagningen arbetar psykologer, socionomer/kuratorer, sjuksköterskor, läkare och administrativa assistenter i nära samarbete. Vi värdesätter kunskapsutbyte mellan professioner och ser teamarbetet som en av våra största styrkor.
Hos oss möts du av engagerade kollegor, ett öppet arbetsklimat och en verksamhet som uppmuntrar delaktighet, utveckling och nya idéer. Vi tror att god vård skapas av medarbetare som trivs, utvecklas och känner sig delaktiga i verksamhetens utveckling.
Vi söker
Vi söker dig som är utbildad socionom och som har ett genuint intresse för barn, unga och deras psykiska hälsa. Det är meriterande om du har erfarenhet av stöd- och behandlingsarbete med barn, ungdomar och familjer eller grundläggande psykiatrisk kompetens inom KBT (steg-1). Legitimation som hälso- och sjukvårdskurator är meriterande.
Du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer och känner dig trygg i att möta människor i olika livssituationer.
Språkkunskaper i svenska motsvarande minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
För att trivas i arbetet bör du ha en god förmåga att själv strukturera, planera och fokusera på ditt arbete. Du har ett stort intresse av arbete med barn, unga och deras familjer. Du är lugn som person och har en god förmåga att lyssna och kommunicera och är också bra på att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du tycker om att ge rådgivning, har förståelse för hur andra tar till sig information och har förmågan att göra en bedömning om fortsatt kontakt. Vi ser gärna att du har ett nytänkande i arbetsrelaterade frågor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Som socionom/kurator på mottagningen medverkar du till att stärka barn och ungas psykiska hälsa samt att ge stöd till föräldrar. Du kommer att få arbeta i ett team som stöttar varandra och har högt i tak. Vi ställer oss positiva till kompetensutveckling och vidareutveckling. För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete. Läs mer om de förmåner vi kan erbjuda dig som anställd här.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-01Övrig information
Här kan du läsa mer om Psykiatrin Halland
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Region Halland följer främst det centrala kollektivavtalet HÖK (Huvudöverenskommelsen) med bilagor som AB (Allmänna bestämmelser), i vissa fall kan även avtalet BEA användas. HÖK med bilagor hittar du på www.skr.se
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Box 517 (visa karta
)
301 80 HALMSTAD Arbetsplats
Psykiatrin Halland Kontakt
Avdelningschef
Helena Morténius 072-9626707 Jobbnummer
9986173