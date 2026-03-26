Socionom eller socialpedagog till Vallaskolan vikariat
2026-03-26
Vallaskolan är en F-9 skola som ligger på Frösön i Östersund och har ca 574 elever. Skolan ligger vackert belägen på Frösön med storslagen utsikt mot fjällvärlden. Vallaskolans målsättning är att varje elev ska nå sina kunskapsmål, vara trygga och trivas. Vi har en fin utemiljö nära Storsjön med stora naturnära lekytor samt fotbollsplan. Under vintertid finns skidlek och isbana precis utanför knuten.
Vallaskolan söker nu en socionom eller socialpedagog, vikariat med tillträde så snart som möjligt fram till 16/6-2026 med möjlighet till förlängning kommande läsåret 2026/2027.
Vi har stort fokus på lärande och utveckling för såväl elever som personal. Vi arbetar med noggrann uppföljning och utvärdering för att utveckla skolan utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Vi arbetar med att utveckla vår undervisning genom kollegialt lärande mot våra mål inom kunskap, trygghet och trivsel.
På vår skola omges du av kollegor som är professionella och engagerade där vi också har höga förväntningar på varandra. Vi trivs tillsammans!
• Uppdraget som socionom eller socialpedagog innebär att vara en trygg och stabil vuxen för en elev under hela skoldagen.
• Du ger stöd både i undervisningssituationen och i olika övergångar som t.ex. rast, lektioner och olika byggnader.
• Du är även handledare och vägledare i elevens vardag.
• En central del av rollen är att arbeta med social färdighetsträning att stärka elevens samspel, konflikthantering och förmåga till självreglering, både individuellt och i grupp.
• Du bygger förtroendefulla relationer och skapar på så sätt en grund för trygghet, motivation och utveckling.
• Arbetet innebär nära samverkan med vårdnadshavare och externa aktörer som socialtjänst och BUP.
• I situationer som upplevs som utmanande använder du ett lågaffektivt bemötande för att bidra till lugn och förutsägbarhet.
• I uppdraget ingår också dokumentation och uppföljning. Du bidrar till kartläggningar samt deltar i framtagandet av åtgärdsprogram och genomförandeplaner tillsammans med övrig personal.
• I dagsläget är arbetet inriktat kring en elev men uppdraget kan förändras till ytterligare åtaganden kring fler elever.Kvalifikationer
• Utbildad socionom alternativt socialpedagog eller vad arbetsgivaren bedömer motsvarar utbildningen.
• Mycket god insikt i och erfarenhet av att arbeta med elever inom NPF och/eller elever med omfattande stödbehov.
• Mycket god erfarenhet av att arbeta med helheten runt ett barn eller en ungdom och kan skapa positiva och hållbara beröringspunkter med hemmet och att samverka nära med vårdnadshavare.
• God kunskap i det svenska språket i tal och skrift.
Meriterande:
• Körkort.
• Erfarenhet av arbete i liknande undervisningssituation, HVB-hem eller liknande verksamheter.
• Utbildning i medling och konflikthantering.
• Utbildning i motiverande samtal (MI)
Vi söker dig!
Vi söker dig som är tydlig och trygg i ditt ledarskap, och kan skapa struktur och förutsägbarhet i undervisningssituationen. Du är uthållig, konsekvent och arbetar långsiktigt för att bygga goda rutiner och relationer. Du är en mycket god pedagog som kan entusiasmera elever både i och utanför klassrummet, och som kan hitta pedagogiska lösningar även i mer informella lärmiljöer. Vi ser att du är kreativ och uppfinningsrik när det gäller att planera aktiviteter som stärker elevernas sociala och personliga utveckling samt trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du bidrar till ett professionellt och lösningsinriktat arbetsklimat.
Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528) Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Biträdande rektor 7-9
Maria Landqvist maria.landqvist@ostersund.se 072-5883194
9821478