Socionom - Socialsekreterare inom Barn och Unga
Ideal BM AB / Socialsekreterarjobb / Mora Visa alla socialsekreterarjobb i Mora
2025-09-25
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ideal BM AB i Mora
, Falun
, Borlänge
, Ludvika
, Ljusdal
eller i hela Sverige
Socialsekreterare - Barn och Unga
På Ideal Bemanning vet vi att rätt socialsekreterare gör hela skillnaden. Våra medarbetare beskriver oss som en arbetsgivare som ser, stöttar och alltid finns där när det behövs. Nu söker vi dig som vill arbeta med barn och unga och bidra till att skapa trygghet och framtidstro för familjer över hela Sverige.
Om rollen
Som socialsekreterare inom barn och unga kommer du att:
Utreda och bedöma barns och ungas behov av insatser enligt SoL.
Föra nära dialoger med barn, ungdomar och deras familjer.
Samordna insatser tillsammans med psykologer, kuratorer, pedagoger och andra professioner.
Arbeta förebyggande och stödjande med fokus på barns välmående och utveckling.
Dokumentera och följa upp insatser enligt gällande lagstiftning.
"Jag har aldrig känt mig så sedd och stöttad i min roll som socialsekreterare som hos Ideal Bemanning." - Medarbetare
Vi söker dig som
Har en socionomexamen.
Har minst 3 års erfarenhet av arbete inom barn och unga de senaste 7 åren.
Är trygg i din roll, självständig och samtidigt en lagspelare.
Har god kommunikativ förmåga och ett empatiskt förhållningssätt.
Därför väljer socialsekreterare oss
Gemenskap & stöd: Du blir en del av ett nätverk där vi stöttar varandra.
Trygga villkor & konkurrenskraftig ersättning: Vi investerar i dig för att du ska kunna ge ditt bästa.
Erfarna kollegor: Hos oss arbetar du med några av de mest erfarna i branschen.
Uppdrag nu: Våra uppdrag tillsätts löpande - vänta inte med din ansökan.
Nästa steg
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till info@idealbemanning.se
.
Vi går igenom ansökningar löpande - så tveka inte att höra av dig redan idag!
Tillsammans gör vi skillnad för barn och unga i Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
mejl
E-post: mehdi.marhri@idealbemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Socialsekreterare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideal BM AB
(org.nr 559390-2553) Arbetsplats
Ideal Bemanning Jobbnummer
9526393