Socionom - Socialsekreterare - Försörjningsstöd
Ideal BM AB / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2026-07-24
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Socialsekreterare inom försörjningsstöd
Vill du arbeta där din kompetens verkligen värderas?
Hos Ideal Bemanning söker vi en erfaren socialsekreterare inom försörjningsstöd som vill göra verklig skillnad – med rätt förutsättningar.
Om rollen
Du arbetar med:
Utredning och bedömning av ekonomiskt bistånd enligt SoL
Motiverande samtal och planering mot självförsörjning
Samverkan med exempelvis Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
Rättssäker dokumentation och uppföljning
Vi söker dig som
Har socionomexamen
Har minst 3 års erfarenhet av försörjningsstöd (krav)
Är trygg i myndighetsutövning
Arbetar självständigt, strukturerat och lösningsfokuserat
Därför väljer många att arbeta med oss
✔ Konkurrenskraftig ersättning
✔ Trygga villkor
✔ Närvarande och engagerad konsultchef
✔ Uppdrag där din erfarenhet tas på allvar
Vi tillsätter löpande – rätt person får inte vänta.
📩 Ansök genom att skicka ditt CV till:info@idealbemanning.se
Välkommen till Ideal Bemanning – tillsammans gör vi skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Mejl
E-post: mehdi.marhri@idealbemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideal BM AB
(org.nr 559390-2553)
Götgatan 78 (visa karta
)
411 01 GÖTEBORG Jobbnummer
10011258