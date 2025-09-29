Sociologi- och stödlärare till Hagagymnasiet
Brinner du för sociologi och vill göra skillnad för gymnasieelever? Då kan du vara vår nya lärare på Hagagymnasiet!
Vilka är vi?
På Hagagymnasiet går ca 750 elever, fördelade på både nationella program (Barn- och fritid/Ledarskap, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap samt Tvärvetenskaplig utbildning) och introduktionsprogrammet FIMA. Vår personalstyrka uppgår till ca 110 medarbetare, och vår lärarbehörighet är hög. Förutom våra program, möter vi i verksamheten dessutom en bredd av idrottsutbildningar som erbjuds våra elever: NIU (Nationell idrottsutbildning) för basket och friidrott, RIG (Riksidrottsgymnasium) för basket samt LIU, lokalt idrottsgymnasium. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: hagagymnasiet.norrkoping.sePubliceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Nu söker dig som genom din erfarenhet och kompetens vill och kan bidra till en trygg, utvecklande och gynnsam lärandemiljö både genom din egen undervisning och genom att arbeta med stödundervisning på Hagagymnasiets Barn- och fritidsprogram. Det är också detta arbetslag som du kommer att tillhöra. Stödundervisningen kan se ut på flera olika vis. Ibland går du in i helklass-sammanhang, ibland sker din stöttning i en mindre grupp och ibland kan du komma att ingå i ett tvålärarsystem. Mycket fokus kommer att ligga på att främja läs-, språk- och skrivutveckling och på att stötta eleverna i sitt lärande och på så vis driva skolarbetet framåt.
Ditt arbete med elevstöd sker i nära samarbete med elevernas mentorer, våra behöriga ämnes- och yrkeslärare och självklart med vår elevhälsa. Att vara behjälplig med utredning och kartläggning kring studieresultat och närvaro kan också komma att ingå.
Ett annat som kan bli aktuellt är mentorskap. Hos oss satsar vi på ett förstärkt mentorskap i årskurs. Detta innebär tre mentorer per klass, vilket ger dig och dina kollegor goda förutsättningar att lyckas med ditt uppdrag.
Undervisning i Sociologi (och/eller andra kurser/ämnen inom det samhällsvetenskapliga ämnesområdet) kommer framgent att ingå i och med att detta ämne ges större plats i GY25.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad gymnasielärare i Sociologi och gärna fler samhällsvetenskapliga ämnen. Det är högst meriterande om du har specialpedagogisk kompetens, erfarenhet och intresse. Om du har erfarenhet av internationellt arbete, till exempel APL utomlands eller andra former av internationella utbyten, ser vi även detta som mycket meriterande. Genom vår Erasmus-ackreditering har vi möjligheten att arbeta långsiktigt med detta projekt.
Det är mycket positivt om du tycker att det är roligt att samverka med externa aktörer inom programmets yrkesområden, då vår ambition är att bredda synen på undervisning, där klassrummet bara lägger basen för platser där lärande och utveckling kan ske. Att arbeta för verklighetsanknytning och att därigenom skapa goda målbilder för våra elevers framtida yrkesliv är viktigt för oss, inom alla programmets ämnen. Just begreppet möjligheter är ett av Hagagymnasiets värdeord: vilka möjligheter vill du vara med och skapa tillsammans med oss?
Samarbete är ett annat av Hagas värdeord. För att trivas hos oss tror vi att du, precis som vi, uppskattar att samarbeta och att du har en god förmåga att skapa positiva och trygga relationer till både kollegor och elever. Skolledning, elevhälsa och kollegor i arbetslaget står för ett väl fungerande samarbete, där vi stöttar både varandra och våra elever på såväl grupp- som individnivå.
Vårt tredje värdeord är omtanke, vilket ibland betyder motiverande och peppande samtal och ibland gränssättning. Här blir din medvetenhet om ditt eget ledarskap och din roll som trygg och stabil förebild för våra ungdomar betydelsefull. Ytterligare en värdefull egenskap är din förmåga att se och sätta in ditt eget bidrag till verksamheten i ett helhetsperspektiv, där programmets examensmål ges utrymme för att på relevant vis förbereda eleverna för sina framtida yrken.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 10 oktober
Kontakt: Rektor Anna Lundell Klein på 073 - 020 15 16, anna.klein@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
