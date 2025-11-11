Socialtjänsten söker Socialt ansvarig samordnare
Jokkmokk är en kommun med siktet på framtiden!
Vi är en plats där gemenskap och ansvarstagande står i centrum, där dina kompetenser och idéer kan bli en del till att forma vägen framåt. Om du värdesätter en hög livskvalitet med nära till både natur och gemenskap, erbjuder Jokkmokk ett rikt kulturliv och prisvärda fritidsmöjligheter att uppleva.
Välkommen till en kommun som kombinerar driftighet och hjälpsamhet - här kan du vara med och skapa något nytt.
Vill du vara en nyckelperson i vårt arbete med att kvalitetsutveckla socialtjänsten?
Som socialt ansvarig samordnare (SAS) ingår du i vår utvecklingsgrupp tillsammans med tre kollegor och är en viktig del av socialtjänstens ledningsfunktion.
Du kommer ingå i en dynamisk grupp med specialisttjänster som medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetsutvecklare. Gruppen präglas av en positiv anda med fokus på samverkan för en hög kvalitet och individfokus i socialtjänstens klient-, och patientarbete. Som SAS arbetar du i nära samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Socialtjänsten i Jokkmokk innefattar områdena IFO, äldreomsorg, hälso- och sjukvårdsenhet och funktionsstöd.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Tjänsten som SAS har stor bredd och kommer att omfatta kvalificerat utredningsarbete, strategisk verksamhetsplanering samt utveckling inom socialtjänsten. SAS har en övergripande och strategisk funktion för kvalitetsstyrning inom socialtjänstens verksamhetsområde utifrån gällande lagar och föreskrifter.
I ditt arbete ingår att utveckla utbilda och säkerställa kvaliteten i socialtjänstens processer, skapa rutiner och sammanställa den årliga kvalitetsberättelsen tillsammans med MAS. Dessutom leder och stödjer du arbetsgrupper samt ger råd och support till chefer inom verksamheten.
Du har också ansvaret för att följa upp verksamheternas egenkontroll och socialtjänstens avvikelsehanteringsfunktion, samt att ta fram rutiner för och följa upp dokumentation relaterad till socialt arbete.
Som SAS utreder du självständigt rapporter om missförhållanden enligt Lex Sarah på delegation från nämnd och bedömer och fattar beslut om missförhållanden. Tillsammans med kärnverksamheten skapar du och följer upp åtgärdsplaner. Allvarliga missförhållanden anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Du samordnar och omvärldsbevakar samt så håller du dig uppdaterad om aktuella lagar och förordningar. En del av din roll som SAS innefattar också att utforska och utvärdera möjliga förbättringsområden inom socialnämndens verksamhetsgrenar. Du är närmast underställd socialchef.Kvalifikationer
Du som söker uppdraget ska erfarenhet av utredningsarbete samt är väl förtrogen med att arbeta i en politiskt styrd organisation. Du kommer på ett professionellt sätt samarbeta med andra inom hela socialnämndens områden.
Samverkan sker även med andra interna och externa samarbetspartners. Vi vill även att du har eftergymnasial utbildning som kan bedömas vara relevant samt så har du har en bred erfarenhet av socialtjänstens arbetsområden.
I din roll som SAS ställs höga krav på dig i att kunna inspirera och motivera personalen samt coacha mot utveckling. Att hålla dig ajour med forskning och utveckling inom ditt område ser du som en självklarhet samt att vara strukturerad och tydlig i din kommunikation i både tal och skrift samt har en god data och IT-vana.
Vi vill att du har ett tydligt utvecklingsfokus och ett gediget intresse och engagemang för att på kort och lång sikt arbeta med de utmaningar som socialtjänsten står inför. Du har god självkännedom, är lugn och metodisk med förmåga att tänka strategiskt.
För att passa för rollen behöver du vara en person som tar egna initiativ och är strukturerad i ditt arbete. Du har förmågan att leda och inspirera andra att uppnå mål samtidigt som du kan se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut.
Arbetsgivaren tar stor hänsyn till personlig lämplighet och körkort är ett krav.
Jokkmokks kommun eftersträvar jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt, lika värde, ansvar, mod, engagemang och kompetens.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken "Ansök här" och inte via e-post eller pappersformat.
Socialtjänsten i Jokkmokks kommun har som krav att få att få ta del av utdrag ur misstanke- och belastningsregistret vid eventuell anställning.
Lönespannet för den här tjänsten är mellan 37 - 42 000 kr/månad på heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning baserat på din erfarenhet och kompetens.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekryteringsprocess, vilket innebär att intervjuer kan komma att genomföras innan ansökningstiden har gått ut.
