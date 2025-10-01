Socialt städjobb på Aleva Omsorg - 80% + extrajobb
Aleva Sverige AB / Städarjobb / Umeå Visa alla städarjobb i Umeå
2025-10-01
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleva Sverige AB i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Socialt städjobb på Aleva Omsorg - 80% + extrajobb
Aleva växer och behöver fler som vill ge äldre en god omsorg med guldkant i vardagen. Vi söker dig som är positiv, har hjärtat på rätt ställe och trivs med att ta stort eget ansvar. Saknar du erfarenhet? Då löser vi det tillsammans. Alevas introduktionsprogram och erfarna medarbetare ger dig förutsättningarna som krävs för att göra ett bra jobb.Publiceringsdatum2025-10-01Kvalifikationer
Svenska
B-körkort när du påbörjar din anställning.
Omfattning och start
Tjänsten är på 80% och arbetstiderna är vardagar dagtid.
Tillträde omgående, enligt överenskommelse.
Vi söker även dig som vill arbeta extra vid behov.
Vad du kan förvänta dig av oss
Bra arbetstider - utan delade turer
Personlig atmosfär, korta beslutsvägar och frihet under ansvar
Små team med nära samarbete och närvarande teamledare
Generöst friskvårdspaket
En möjlighet att växa - tre av fyra ledare på Aleva har börjat som vårdbiträde/undersköterska
Vad går jobbet ut på?
Dagarna är varierande med stor möjlighet att bidra till människors livskvalitet. Som hemstädare utför du städ- och serviceinsatser med utgångspunkt från kundens individuella behov och önskemål. Tjänsten är en kombination av hemstäd och hemtjänst och då ingår också de vanliga uppgifterna man har inom hemtjänsten. Det absolut viktigaste är att du tycker om att bygga relationer och är bra med människor.
Vilken bakgrund behöver jag?
För någon kanske det är en bra chans att få ett första jobb, för en annan handlar det om att man tröttnat på sin nuvarande bransch och vill göra något meningsfullt och för en tredje kan det handla om en längtan att fortsätta inom lokalvård men byta arbetsgivare. Det finns inget facit - vi rekryterar personer som har en lösningsfokuserad inställning, empatiska värderingar och vill växa med oss.
Så det spelar ingen roll om jag har relevant erfarenhet?
Jo, självklart ser vi det som positivt om du arbetat som lokalvårdare eller inom vård/ omsorg och gjort det bra! Utbildning och/ eller erfarenhet inom städ, gärna hemstäd, flyttstäd och fönsterputsning är meriterande men inget krav.
Är det inte väldigt tufft att jobba som hemstädare inom omsorgen?
Det kan det absolut vara och så ser utvecklingen inom vård och omsorgen ut generellt. Det var också en av anledningarna till att vi startade 2013, med en övertygelse om att vi kan göra saker lite annorlunda och hela tiden förbättra verksamheten med fokus på dem vi finns till för - de äldre. Och hur gör man det? Tar hand om sina medarbetare såklart. Därför värmer det lite extra att vi fick 9 av 10 i stolthet över att arbeta hos Aleva och 9,5 av 10 på frågan om våra kunder skulle rekommendera oss till en vän. Här ser du hela resultatet från våra kund- och medarbetarundersökningar.
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan!Om företaget
Aleva är ett växande företag med stora visioner. Vi vill skapa framtidens omsorg genom nytänkande och ett tydligt fokus på att leva - inte bara överleva. Företaget grundades 2013 och bedriver idag hemtjänst i Umeå tätort, Holmsund-Obbola, Vännäs samt Nordmaling och personlig assistans i hela Västerbotten. För att passa hos oss är det viktigaste att du är prestigelös, engagerad och har en genuin vilja att arbeta med människor. Hos oss råder en personlig atmosfär med korta beslutsvägar och möjlighet till stor frihet under ansvar. Vi är ett ambitiöst team med positiv atmosfär som arbetar tillsammans för att leverera omsorg i världsklass. För mer information gå in på www.alevaomsorg.se Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aleva Sverige AB
(org.nr 556917-3023) Kontakt
Johanna Edin johannae@alevaomsorg.se Jobbnummer
9535176