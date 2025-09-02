Socialt skicklig kvinna sökes som avlösare till barnkund i Fisksätra
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
2025-09-02
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Om uppdraget:
Överambitös pojke med NPF-diagnos söker en socialt begåvad avlösare, utmaningar uppstår när han vill vara bäst på allt. Han tycker om att läsa. Behöver stöttning i socialasituationer och gudining i sociala samspel.Publiceringsdatum2025-09-02Kvalifikationer
Erfarenhet av NPF-diagnoser (genom arbete eller närstående)
Kvinna
Bo i Fisksätra eller i närheten
Om tjänsten:
8 tim/månad, utförs två söndagar i månaden. 4 tim/tillfälle. Tillträde snarast.
Som avlösare avlastar du anhöriga till exempelvis ett barn med en funktionsnedsättning i hemmet eller närområdet. Det kan vara för att föräldrarna ska få lite egen tid med andra syskon.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB
(org.nr 559117-7711) Arbetsplats
God Omsorg Jobbnummer
9488323