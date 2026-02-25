Socialt ansvarig samordnare till vård- och omsorgskontoret
2026-02-25
Vill du bidra till att utveckla och kvalitetssäkra omsorgen i Norrköpings kommun för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett tryggt och värdigt liv för kommuninvånarna? Då är du vår nya kollega!
Vilka är vi?
Vård- och omsorgskontoret huvuduppdrag är att tillgodose en god vård och omsorg till invånarna i Norrköpings kommun. Inom ramarna för kontorets verksamhet inbegrips särskilda boenden, hemtjänst, hemsjukvård, myndighetsutövning samt kommunens kostverksamhet. Med våra cirka 3000 medarbetare utgör vi kommunens näst största kontor. Tillsammans skapar vi en meningsfull och trygg vardag för alla som är i behov av vår hjälp.
Nu söker vi en socialt ansvarig samordnare (SAS) med placering på QA-enheten (Quality assurance) på vård- och omsorgskontoret. Rollen är central för att säkerställa att det kommunala omsorgsarbetet genomsyras av ett professionellt och etiskt förhållningssätt och följer aktuell lagstiftning och riktlinjer. Du kommer att vara en nyckelperson när det gäller att stärka individens rättigheter och skapa trygga och kvalitetssäkrade insatser.
Inom QA-enheten finns två tjänster som SAS och du förväntas kunna agera som ett professionellt stöd till verksamheten där du ger vägledning i komplexa ärenden, i process- och kvalitetsfrågor och i att utforma gemensamma arbetssätt.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
I ditt arbete som SAS ingår att stödja verksamheterna i det systematiska kvalitetsarbetet och bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt. Du säkrar att processerna för till exempel utredning/beslut, genomförandeplaner, social dokumentation och avvikelser/synpunkter är ändamålsenliga, väl fungerande och utförs enligt föreskriven lag och föreskrift.
Du arbetar för att säkerställa att den enskilde får individuellt utformade insatser av god kvalité som utgår från den enskildes delaktighet och inflytande och du följer efterlevnad av befintliga processer, samt initierar analyser och föreslår förbättringsåtgärder.
Du ansvarar för att allvarliga missförhållanden eller risk för allvarliga missförhållanden anmäls till Inspektionen för vård och omsorg.
Du medverkar vid verksamhetsuppföljningar tillsammans med andra funktioner och initierar verksamhetstillsyn vid behov.
Rollen innebär en hög grad av samverkan med dina kollegor på QA-enheten, övriga enheter inom vård- och omsorgskontoret, samt med andra vårdgivare, kommuner och myndigheter.
Vem är du?
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan likvärdig utbildning och som har flerårig erfarenhet från arbete inom socialtjänsten eller annan offentlig verksamhet med myndighetsutövning.
Du är mycket väl insatt i socialtjänstlagen och andra aktuella lagar och föreskrifter relevanta för området. Vi ser att du tidigare har arbetat med utredningar/beslut, genomförandeplaner, social dokumentation, avvikelser och uppföljning.
Som person drivs du av utveckling och kvalitetsarbete. Du är van att arbeta processinriktat, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare på ett effektivt sätt. Ditt arbetssätt är tydligt och strukturerat.
Du har god samarbetsförmåga, ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du har förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du kan väga samman komplex information och olika typer av hänsynstagande samt visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
Kommunen strävar efter att hålla dokumentation och information på ett lättläst och lättförståeligt sätt vilket innebär att det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Du har förmågan att ge tydliga instruktioner och anvisningar till andra, anpassat efter situationen du befinner dig i.
Låter det här intressant för dig? Varmt välkommen in med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis
Sista ansökningsdatum: 22 mars
Kontakt: Enhetschef Lina Fahlén, 011-15 10 37, lina.fahlen@norrkoping.se
eller HR-konsult Sara Gustafsson, 011-15 86 71, sara.gustafsson3@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
