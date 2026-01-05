Socialt ansvarig samordnare till Hultsfreds kommun
Hultsfreds kommun / Socialsekreterarjobb / Hultsfred Visa alla socialsekreterarjobb i Hultsfred
2026-01-05
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hultsfreds kommun i Hultsfred
Sveriges viktigaste jobb utförs av offentlig sektor och du kan vara med! I detta arbete har socialt ansvarig samordnare (SAS) en nyckelroll då vi vill kunna säkerställa god kvalitet och rättssäkerhet.
Socialförvaltningen i Hultsfreds kommun ansvarar för omsorgen om personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri, äldreomsorg, hälso-, sjukvård och rehabilitering samt individ- och familjeomsorg.
Som medarbetare i Hultsfreds kommun är du en del av en stolt organisation med en stark vi-känsla, en hög frisknärvaro och ett mycket gott ledarskap. Hos oss tar vi tillvara det lilla och gör det stort. Vi syns och hörs i Hultsfred!Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Som SAS ingår du i socialförvaltningens stab tillsammans med avgiftshandläggare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, nämndsekreterare samt verksamhetsutvecklare.
Som SAS arbetar du strategiskt med verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring inom socialtjänstens områden genom att initiera, samordna och driva förbättringsarbete tillsammans med chefer, stab och andra nyckelpersoner i verksamheterna. Detta innebär att du bland annat utreder rapporter enligt Lex Sarah samt säkrar att dokumentation förs enligt lag och föreskrift, att processerna för bedömning, beslut och verkställighet är ändamålsenliga och att insatser är av god kvalité. Utöver detta analyserar och följer du upp kvaliteten i verksamheterna. SAS är också en nyckelfunktion i arbetet med socialtjänstens omställning genom att hålla samman förflyttning inom förvaltningen. Även andra arbetsuppgifter i form av administrativ karaktär kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig. Du ska även ha kunskap och erfarenhet av gällande föreskrifter och den lagstiftning som styr våra verksamheter såsom SoL, LSS, LVU/LVM samt övergripande kommunallagstiftning.
Du har också kunskap om att arbeta med kvalitetssäkring, utredningsarbete och uppföljning inom socialtjänstens område.
Vidare behöver du ha en god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift och att samarbeta och samverka. Tjänsten ställer krav på att du kan arbeta strategiskt och har ett helhetsperspektiv samt att du har förmåga att både kunna arbeta självständigt och kunna samarbeta. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Om rekryteringsprocessen
Som medarbetare i Hultsfreds kommun erbjuds du goda möjligheter till utveckling och förmåner. Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning. Det är också viktigt att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. Läs mer om våra förmåner på vår hemsida https://www.jobbaihultsfred.se/formaner/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Hultsfreds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.
Hultsfreds kommun utför bakgrundskontroller vid all anställning.
Vill du ha mer information om hur du söker jobb hos oss eller om du har skyddad identitet kan du läsa mer här https//www.jobbaihultsfred.se/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/ Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298154". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hultsfreds kommun
(org.nr 212000-0712) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Socialchef
Marie Stjernström marie.stjernstrom@hultsfred.se 010-354 30 00 Jobbnummer
9669559