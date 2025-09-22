Socialt ansvarig samordnare (SAS)/Verksamhetsutvecklare
Älmhults kommun, Socialförvaltningen
2025-09-22
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älmhults kommun, Socialförvaltningen i Älmhult
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Älmhults kommun har på grund av sitt geografiska läge utmed stambanan väldigt goda pendlingsmöjligheter över länsgränserna. Med direkttåg tar det 35 minuter till Växjö och mindre än en och en halv timme till Malmö.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Socialförvaltningen i Älmhults kommun söker nu en Socialt ansvarig Samordnare (SAS). Som SAS kommer du att spela en viktig roll i det övergripande och strategiska arbetet för kvalitetsstyrning inom socialtjänstens verksamhetsområden utifrån gällande lagar och föreskrifter. Du arbetar för att säkerställa att verksamheten följer föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet. Arbetet innefattar omvärldsbevakning bland annat gällande lagstiftning och du kommer att ingå i nätverk och arbetsgrupper inom och utom förvaltningen.
Som SAS kommer du att ha ett nära samarbete med verksamheterna, där du kommer att ge råd och stöd utifrån verksamheternas behov samt genomföra utbildningsinsatser. Som SAS granskar du förvaltningens verksamhet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet. Du säkerställer att verksamheten uppfyller lagar, föreskrifter och beslut och du föreslår förbättringsåtgärder när du ser att kvaliteten behöver höjas.
En del av ditt arbete består av utredning och bedömning av Lex Sarah-rapporter. Du stödjer verksamheterna i det systematiska kvalitetsarbetet samt bidrar till utveckling av rutiner och arbetssätt. Du finns med i olika introduktions- och utbildningssammanhang såsom att kompetensutveckla arbetsgrupper utifrån behov i verksamheterna tex. inom avvikelser, lex Sarah. Du kommer att vara med och driva förändrings- och utvecklingsarbete tillsammans med förvaltningsledningoch stab.
Arbetet innebär mycket eget ansvar och du planerar din dag efter dina arbetsuppgifter. Det medför att du har möjlighet att utifrån verksamhetens behov arbeta hemifrån eller från annan plats.Kvalifikationer
Du som söker har en socionomexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du bör ha flera års erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom socialtjänst och du är väl insatt i lagstiftningen och i social dokumentation. Du behöver även ha erfarenhet av kvalificerat utredningarbete.
Som person är du analytisk och kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information. Du är kommunikativ och förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du säkerställer att ditt budskap går fram och anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du är bekväm i sociala situationer och har en mycket god samarbetsförmåga.
Vi ser att du som söker är självständig och strukturerad. Du har mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet.
ÖVRIGT
B-körkort är ett krav.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
