Socialt ansvarig samordnare (SAS) till Laholms kommun
Laholms kommun / Organisationsutvecklarjobb / Laholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Laholm
2026-05-01
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laholms kommun i Laholm
, Halmstad
eller i hela Sverige
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Om du söker en arbetsplats med stimulerande arbetsuppgifter och gott samarbete så har du hittat rätt! Hos oss är arbetsdagarna både utvecklande och roliga. Du kommer utgöra en viktig del av en ambitiös, lösningsfokuserad och drivet team - så välkommen till oss!
Vill du bidra till ett tryggt, kvalitetssäkert och effektivt stöd som nyckelspelare inom ditt område? Som Socialt Ansvarig Samordnare (SAS) så kommer du att ha en viktig roll hos oss på socialförvaltningen. Du får ett varierande uppdrag med stort utvecklingsfokus.
Socialt Ansvarig Samordnare har en övergripande och strategisk funktion för kvalitetsstyrning inom socialtjänstens verksamhetsområden utifrån gällande lagar och föreskrifter i socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, lagen om vård av missbrukare i vissa fall samt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.
Kvalitetsuppföljning sker genom att återkoppla och redovisa resultat av granskningar, tillsyner och analyser till verksamheten, förvaltningsledning och socialnämnd.
I uppdraget innefattas att:
• Säkerställa att processer för bedömning, beslut, verkställighet och samverkan inom socialtjänsten är ändamålsenliga och väl fungerande
• Säkerställa att den enskilde får sina behov prövade i en rättssäker myndighetsutövning
• Säkerställa att den enskilde får insatser av god kvalitet och som är individuellt utformade och utgår från den enskildes delaktighet och inflytande
• Säkerställa att dokumentationen förs i den omfattning som föreskrivs i lag och föreskrift (SoL, LSS, LVM, LVU)
• Ta emot och utreda rapporter enligt Lex Sarah kring missförhållanden eller risk för missförhållanden i verksamheter. Allvarliga missförhållanden ska anmälas vidare till Inspektionen för vård-och omsorg, IVO.
Vidare så kommer du att stödja arbetet med kvalitetsutveckling inom ramen för SOSFS 2011:9 och annan tillämplig lagstiftning. Där ingår exempelvis att utreda rapporter om missförhållanden enligt lex Sarah bestämmelserna i SoL och LSS samt granska allvarliga avvikelser. Du är också ett coachande och lärande stöd till verksamheterna i deras uppföljnings- och utvecklingsarbete samt har en central roll i förbättringsdialoger.
En annan del i uppdraget är att finnas med i projektarbeten som specialist eller ha egna utredningsuppdrag. Du kommer också vid behov föredra ärenden i socialnämndens beredningsutskott och i socialnämnden samt hålla utbildning och föredrag för personal. Du arbetar tillsammans med och har stöd i kollegor som MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och kvalitetsutvecklare på avdelningen.
Är du den vi söker?
Vi söker dig med socionomexamen eller alternativt dig med annan relevant högskoleutbildning och som har en gedigen erfarenhet inom nämndens verksamhetsområde samt god kännedom om systematiskt förbättringsarbete.
För uppdraget krävs det att du har flera års erfarenhet av kvalificerat arbete inom det sociala området samt gedigen erfarenhet av utvecklings- och utredningsarbete. Du behöver ha god kunskap och erfarenhet av aktuell lagstiftning samt av att arbeta med kvalitetssäkring som styr verksamheterna inom nämndens ansvarsområde
Vi söker dig med fokus på lösningar och möjligheter utifrån verksamhetens behov och förutsättningar, och som kan balansera detta med lagstiftningens krav. Du har en god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift, där du uttrycker dig pedagogiskt och på ett enkelt och tydligt vis bidrar med kunskap och lärande i komplexa ärenden och processer. Du driver och medverkar i förändringsarbete både på lokal och strategisk nivå.
Det är meriterande om du har erfarenhet av både myndighetsutövning och verkställighet inom äldreomsorg, funktionsstöd, och individ- och familjeomsorg. Erfarenhet av att ha jobbat som chef är meriterande, dock ej ett krav. Vidare behöver du ha en god strategisk förmåga där du kan se helheten och analysera komplexa situationer, information och data. Du har en god kommunikation- och samarbetsförmåga, samt engagemang och förmåga att hålla i och förmåga prioritera.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Om anställningen
Antal tjänster: 1
Arbetstiden är företrädesvis förlagd under kontorstid.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Planerade intervjutider:
26 maj kl 13.30-16.30
28 maj kl 10.00-12.00
29 maj kl 9.00-12.00
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: Läs mer om Räddningstjänsten Laholm.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Information till annonssäljare
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholms kommun
(org.nr 212000-1223), https://www.laholm.se/
Humlegången 6 (visa karta
)
312 80 LAHOLM Arbetsplats
Socialförvaltningen, Kvalitet och utvecklingsenheten Jobbnummer
9886924