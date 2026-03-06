Socialt ansvarig samordnare (SAS) till ASF, Malmö stad
2026-03-06
Ref: 20260496
Vill du vara med och bidra i en strategiskt viktig och stimulerande roll där du får göra konkret skillnad för både medarbetare och brukare? Nu söker vi, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, fem utvecklingssamordnare som kommer arbeta som Socialt ansvariga samordnare (SAS) med tydlig kvalitetsprofil och stort engagemang för rättssäker handläggning.
Hos oss får du en central roll i arbetet med att utreda, följa upp och bidra till en trygg och transparent verksamhet för Malmöborna. Som SAS blir du en del av enheten för kvalitets- och uppföljningsfrågor, där du tillsammans med kollegor arbetar för att säkra och utveckla ett effektivt, strategiskt och rättssäkert stöd inom hela förvaltningen.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
I rollen som SAS ansvarar du för att ta emot, utreda och rapportera ärenden enligt lex Sarah - från inkomna rapporter till färdig utredning. Du bedömer allvarlighetsgrad, analyserar bakomliggande orsaker och föreslår utvecklings- och förbättringsåtgärder. Uppdraget innebär att du är en viktig kraft i att stärka strukturer, kvalitet och rättssäkerhet i utredningsarbetet, alltid med brukarens behov i fokus.
Du ger stöd till verksamheterna i frågor som rör avvikelsehantering och rapporteringsskyldighet samt bidrar aktivt till kompetenshöjande insatser, fortbildningar och handledning kopplat till lex Sarah-processen. Arbetet sker i nära samverkan med verksamheterna och enhetens verksamhetscontrollers inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och intern kontroll.
Vid behov föredrar du ärenden i förvaltningens arbetsutskott, vilket kräver trygghet i muntlig presentation inför såväl politiska ledamöter som chefer. Rollen ställer höga krav på integritet, självständighet och förmåga att göra välgrundade och rättssäkra bedömningar i komplexa situationer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen inom socialt arbete, social omsorg eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av utredningsarbete enligt lex Sarah samt av kvalitetssäkring och uppföljning inom Socialtjänstlagen. Vidare har du erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och god förståelse för de krav som ställs på rättssäkerhet, transparens och dokumentation.
Du har förmåga att identifiera vad som utgör en avvikelse och att göra välgrundade bedömningar av allvarlighetsgrad. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift och har god förmåga att planera, prioritera och genomföra ditt arbete självständigt samtidigt som du samverkar effektivt med kollegor och verksamhet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete, arbete som verksamhetscontroller, processkartläggning, analysmetoder, förbättringsarbete samt utbildande eller handledande uppdrag är meriterande.
Som person är du strukturerad, analytisk och trygg i din profession. Du har integritet, mod att stå för dina bedömningar och en vilja att bidra till lärande och utveckling i hela organisationen.
Om arbetsplatsen
Avdelningen för kvalitet och utveckling består av flera enheter med breda och varierande uppdrag som omfattar social hållbar utveckling, nämndsadministration, ärendeberedning samt stöd och analys för förvaltningens utvecklings- och kvalitetsarbete. Avdelningen är en del av staben och utgör en av nio avdelningar inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Tillsammans arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för chefer, medarbetare och nämnd att lyckas i sina uppdrag och bidra till en socialt hållbar stad för alla Malmöbor.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar cirka 2800 medarbetare varje dag för att stärka Malmöborna. Tillsammans verkar vi för ökad rättssäkerhet, kvalitet och hållbar utveckling i stadens verksamheter - med Malmöbornas bästa i fokus.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 5
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Observera att de urvalsfrågor du har möjlighet att besvara i samband med din ansökan är av STOR VIKT i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort. Ersättning
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig kontakt
Vision Malmöavdelningen visionavdelningen@malmo.se 040-304830 Jobbnummer
