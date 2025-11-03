Socialt ansvarig samordnare (SAS) - Vård- och omsorgsförvaltningen
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen ryms verksamheterna äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, kommunal primärvård samt kommunens måltidsverksamhet.
Vård och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun arbetar efter visionen om Ett Gott Liv Varje Dag för våra kunder.
Vill du vara med och driva kvalitetsutvecklingen inom vård och omsorg - och bidra till att stärka socialtjänstens arbete i en tid av förändring? Vi söker nu en engagerad Socialt ansvarig samordnare (SAS) som vill vara med och forma framtidens välfärd!Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Som Socialt ansvarig samordnare har du en central och strategisk roll i utvecklingen av vård- och omsorgsförvaltningens arbete inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri. Du arbetar med kvalificerat utredningsarbete, kvalitetsstyrning och verksamhetsutveckling i nära samarbete med myndighetsenheten, chefer och verksamheter.
Du ansvarar för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter (SoL och LSS) och bidrar till ett systematiskt kvalitetsarbete. En viktig del av uppdraget är att koordinera arbetet utifrån den nya socialtjänstlagen samt att samverka med individ- och familjeomsorgen för att skapa helhet och kontinuitet i stödet till kommunens invånare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
* Leda och utveckla kvalitetsstyrning inom SoL och LSS
* Genomföra Lex Sarah-utredningar och säkerställa lärande av incidenter
* Ta fram och uppdatera rutiner, processer och egenkontroller
* Samordna och planera kompetensutvecklingsinsatser inom verksamheten
* Ansvara för uppföljning, utvärdering och rapportering till Socialstyrelsen och andra myndigheter
* Delta i och driva utvecklingsprojekt, inklusive tidsbegränsade uppdrag kopplade till statsbidrag eller nationella satsningar
* Samverka brett inom kommunen särskilt med individ- och familjeomsorgen för att stärka samordning och gemensamma arbetssättKvalifikationerProfil
Vi söker dig som har:
* Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning
* God kunskap inom socialtjänstlagen och lagen om stöd till vissa funktionshindrade
* Erfarenhet av utvecklings- och kvalitetsarbete inom vård och omsorg
* Utbildning eller flerårig erfarenhet av projektledning och koordinering
* Meriterande med utredningskompetens enligt Lex Sarah
* God kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga och förmåga att bygga relationer
Uppdraget kräver att du är både analytisk och handlingskraftig. Ena dagen arbetar du med detaljer i ett utredningsärende, nästa dag lyfter du blicken och bidrar strategiskt i utvecklingsfrågor.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta strategiskt och långsiktigt med frågor som gör skillnad för många. Du blir en del av en engagerad förvaltning med stort fokus på kvalitet, utveckling och samverkan.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Ersättning
Månadslön
