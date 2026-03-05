Socialt ansvarig samordnare med utvecklingsuppdrag.
2026-03-05
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gnosjö kommun i Gnosjö
Vi söker dig som vill vara med och bidra till att utveckla och kvalitetssäkra omsorgen i Gnosjö kommun, samt skapa bästa möjliga förutsättningar för ett tryggt och värdigt liv för våra kommuninvånare.
Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats.
Gnosjö kommun står likt alla kommuner inför utmaningar i att påbörja omställningsarbetet utifrån den nya socialtjänstlagen. I ditt uppdrag som socialt ansvarig samordnare har du ett strategiskt och ledningsnära uppdrag där du både granskar, följer upp och utvecklar kvaliteten inom socialförvaltningens verksamheter. Du ansvarar för bedömning och utredning av Lex Sarah-rapporter samt gör eventuella anmälningar till tillsynsmyndigheten IVO. I uppdraget ingår även uppföljning av vidtagna åtgärder vid identifierade fel och brister i verksamheten. Du återkopplar och bistår personalen på ett pedagogiskt sätt och bidrar till ökat lärande för verksamheten i till exempel rättssäkerhet och Lex Sarah processen. Vidare stödjer du verksamheterna i det systematiska kvalitetsarbetet samt bidrar till utveckling av rutiner och arbetssätt.
Intern och extern verksamhetsgranskning ingår, i enlighet med, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet. Arbetet innefattar omvärldsbevakning av rättsläget och kvalitetsarbetet inom området. Du återkopplar resultatet av ditt uppdrag till socialförvaltningens ledningsgrupp samt till socialutskottet. Vidare deltar du i introduktion, utbildning och fortbildning av personal, genomför utredningar och bereder ärenden till socialutskott och kommunstyrelsen.
En del av arbetet kommer också vara att bistå verksamheten/förvaltningen med utvecklingsarbete i nära samarbete med ansvariga verksamhetschefer, enhetschefer, utvecklingsledare, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Du samverkar också med andra kollegor med samma ansvar både i GGVV och i länet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen. Du har flera års erfarenhet av kvalificerat arbete inom det sociala området samt gedigen erfarenhet av utredningsarbete. Du har även god kunskap och erfarenhet av den lagstiftning som styr våra verksamheter såsom SoL, LSS och LVU samt övergripande kommunallagstiftning. Du har också kunskap och erfarenhet av att arbeta med kvalitetssäkring och uppföljning inom socialtjänstens område. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av arbete med tillsyn och granskning.
Vi söker dig som tar egna initiativ. Du är van vid att arbeta självständigt och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter i nära samarbete och dialog med socialförvaltningens ledningsgrupp. Du har en välutvecklad pedagogisk förmåga och kan på ett enkelt och tydligt vis bidra med kunskap och lärande till dina kollegor i komplexa ärenden som berör till exempel lagstiftning. Du ska även kunna stödja, informera och utbilda medarbetare och chefer inom förvaltningen.
Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet som ska göras på ett effektivt sätt och är tydlig i din kommunikation. Du har en god analytisk förmåga och kan lätt sätta dig in i komplexa frågor, samtidigt som du arbetar lösningsfokuserat utifrån ett helhetsperspektiv.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gnosjö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Socialchef
Malin Forssmed malin.forssmed@gnosjo.se 0370-33 1367 Jobbnummer
