Socialsekreterare- inriktning SOL och äldre
Essunga kommun / Socialsekreterarjobb / Essunga Visa alla socialsekreterarjobb i Essunga
2026-02-11
, Trollhättan
, Vänersborg
, Grästorp
, Lilla Edet
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Essunga kommun i Essunga
Vår styrka är att Essunga är en av Sveriges minsta kommuner! Vi arbetar på ett okomplicerat sätt över verksamhetsgränser och i nätverk med andra kommuner. Detta ger helhetsperspektiv och hanterbarhet både för medarbetare och kommuninvånare. Förändringar blir synliga i en liten kommun, vilket ger oss som arbetar tillfredställelsen av att se resultat av vårt arbete. Du har stora möjligheter att påverka och våra korta beslutsvägar ger snabba resultat. Vi hälsar dig välkommen till Essunga kommun i hjärtat av Västra Götaland. Centralorten Nossebro är en timmas bilresa från Göteborg och cirka en halvtimma från Alingsås, Vårgårda, Trollhättan och Vänersborg. Vill du veta mer om vad Skaraborg har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Besök www.livetiskaraborg.se.
Socialsekreterare - inriktning SoL och äldre
I Essunga kommun söker vi dig som vill arbeta nära människors vardag och bidra till trygga och hållbara lösningar för äldre i behov av stöd.
Äldreomsorgen omfattar både hemtjänst och särskilda boenden. Arbetet sker i team med målet att erbjuda ett samordnat stöd på rätt nivå utifrån individens behov och önskemål. Du har ett nära samarbete med enhetschef, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut.
ArbetsuppgifterSom socialsekreterare inom SoL och äldre ansvarar du för att utreda, bedöma och besluta om insatser enligt socialtjänstlagen. Arbetet är till stor del självständigt och kräver att du kan fatta beslut i komplexa ärenden, samtidigt som du arbetar strukturerat, noggrant och med god förmåga att prioritera.
Du möter människor i olika livssituationer och skapar förtroendefulla relationer. Du följer upp beslutade insatser för att säkerställa att stödet motsvarar individens behov. I uppdraget ingår även att ge service, information och stöd till brukare, närstående och andra aktörer. Du samverkar även med interna och externa samarbetspartners och myndigheter. Arbetet är tvärprofessionellt och relationsskapande och kräver lyhördhet, professionalism och god kommunikativ förmåga.
Kvalifikationer - Socionomexamen eller pågående/avslutad utbildning inom socionom-, social omsorgs- eller motsvarande högskoleutbildning.
- Erfarenhet av lagstiftning och myndighetsutövning inom vård- och omsorgsområdet.
- Förmåga att arbeta självständigt och fatta beslut i komplexa ärenden.
- Strukturerat arbetssätt och god förmåga att planera och prioritera.
- Relationsskapande och lyhörd i mötet med brukare och anhöriga.
- God kommunikativ förmåga och vana vid social dokumentation.
- God datavana och B-körkort.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Essunga kommun
(org.nr 212000-2916) Arbetsplats
Social Sektor, Område individ och familj, IoF Myndighetsenheten Kontakt
Gunilla Carlsson 0512-57165 Jobbnummer
9737102