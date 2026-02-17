Socialsekreterare Vuxenenheten 1, Socialförvaltningen Centrum
2026-02-17
Dina arbetsuppgifter
Vill du ha ett spännande och utvecklande arbete och engagerade kollegor? Vi söker en ny kollega till Vuxenenheten 1 i Socialförvaltningen centrum.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Vuxenenhet 1 består av cirka 16 socialsekreterare fördelade på tre grupper med varsin 1:e socialsekreterare och en enhetschef. Kontoret ligger mitt i centrum på Skånegatan 9A.
Vuxenområdet är organiserat med en gemensam mottagningsenhet samt gemensamma utförare i form av ett vuxenstödsteam (VST) och ett vräkningsförebyggande team. Det finns även två utredningsenheter (Vuxenenhet 1 och Vuxenenhet 2). Vi tillhör organisatoriskt samma avdelning som försörjningsstödsenheterna i förvaltningen.
Vuxenenhetens uppdrag är att handlägga ärenden och ge stöd till personer med problem kopplade till hemlöshet och boendefrågor, kriminalitet/avhoppare, skadligt bruk och beroende, samsjuklighet och/eller våld i nära relationer. Vi strävar efter att tillsammans med den enskilde hitta lösningar som utgår från individuella behov.
Socialsekreterarnas uppdrag är att utreda ansökningar och anmälningar, bedöma behov av insatser, formulera uppdrag till verkställighet, samt följa upp insatser. Utredningsarbetet sker enligt gällande lagstiftning, SoL och LVM och i vårt utredningsarbete tillämpar vi ASI, FREDA och Patriark. En stor del av arbetet innebär samverkan både internt och externt.
Som socialsekreterare hos oss blir du en del av en engagerad och stabil arbetsgrupp. Du får en individuellt anpassad introduktion utifrån dina behov. Du har stöd i det dagliga arbetet av din 1:e socialsekreterare och genom metodhandledning i grupp. Du har också regelbunden processhandledning och kompetensutveckling. Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du har socionomexamen. Utredningsgruppen arbetar med att utreda behov av insatser enligt SoL och LVM, vilket innebär att du bör vara väl förtrogen med den aktuella lagstiftningen på området. Du bör även ha erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med boendefrågor, våld i nära relation samt skadligt bruk och beroendefrågor. Erfarenhet av att ha arbetat i Treserva samt utbildning i MI, ASI och Patriark är också meriterande. B-körkort är önskvärt för tjänsten.
Vi värdesätter att du kan hålla struktur i ditt arbete, sätta upp tydliga mål och planera aktiviteter i god tid. Rollen kräver att du tar ansvar för ditt arbete och kan arbeta självständigt. Du ser till att påbörjade aktiviteter slutförs och följer upp resultat.
Vidare har du förmåga att skapa förtroendefulla relationer, vilket är viktigt då du kommer ha många kontaktnät på olika nivåer. Samverkan med såväl interna som externa aktörer är en del av vardagen och du behöver därför ha lätt för att samarbeta med andra.
Du bemöter din omgivning med respekt, lyssnar och skapar dig en förståelse för person och situation för att kunna fatta korrekta beslut. Du kan förmedla information på ett pedagogiskt sätt, och för att lyckas i jobbet behöver du vara flexibel och tålmodig i kontakten med klienterna. Du tycker om att dokumentera och uttrycker dig väl i både tal och skrift.
Du kommer till en arbetsplats som har ett stort engagemang för målgruppen och som trivs med att arbeta tillsammans.
Välkommen med din ansökan! Övrig information
Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/828".
Detta är ett heltidsjobb.
