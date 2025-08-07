Socialsekreterare Vuxenenheten 1, Socialförvaltningen Centrum
2025-08-07
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag.
Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser.
Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov.
Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
Vill du ha ett spännande och utvecklande arbete och engagerade kollegor? Vi söker en ny kollega till Vuxenenheten 1 i Socialförvaltningen centrum. Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Vill du ha ett spännande och utvecklande arbete och engagerade kollegor? Vi söker en ny kollega till Vuxenenheten 1 i Socialförvaltningen centrum. Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Vuxenenhet 1 består av cirka 12 socialsekreterare fördelade på två grupper med inriktning på skadligt bruk och beroende, 4 socialsekreterare i boendegruppen samt tre 1:e socialsekreterare och en enhetschef.
Vuxenområdet är organiserat med en gemensam mottagningsenhet, gemensamma utförare i form av ett Vuxenstödsteam samt två utredningsenheter. Mottagningsenheten, Vuxenenhet 1 och Vuxenstödsteamet är placerade på Skånegatan 9A. Vuxenenhet 2 finns på Mäster Johansgatan 2 tillsammans med socialförvaltningens vräkningsförebyggande team. Alla enheter kommer att samlokaliseras på Skånegatan framöver.
Vuxenenhetens uppdrag är att handlägga ärenden och ge stöd till personer med problem kopplade till skadligt bruk och beroende, samsjuklighet, hemlöshet eller våld i nära relationer.
Vi strävar efter att tillsammans med den enskilde hitta lösningar som utgår från individuella behov.
Socialsekreterarnas uppdrag är att utreda ansökningar och anmälningar, bedöma behov av insatser, formulera uppdrag till verkställighet, samt följa upp insatser. Utredningsarbetet sker enligt gällande lagstiftning, SoL och LVM och i vårt utredningsarbete tillämpar vi ASI, FREDA och Patriark. En stor del av arbetet innebär samverkan både internt och externt.
Som socialsekreterare hos oss blir du en del av en engagerad och stabil arbetsgrupp/enhet. Du kommer få en individuellt anpassad introduktion utifrån ditt behov. Du har stöd i det dagliga arbetet av din 1:e socialsekreterare och metodhandledning tillsammans i gruppen. Du har också regelbunden processhandledning och kompetensutveckling.Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du har socionomexamen. Utredningsgruppen arbetar med att utreda behov av insatser enligt SoL och LVM, vilket innebär att du behöver vara väl förtrogen med den aktuella lagstiftningen på området. Du behöver även ha erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med skadligt bruk och beroendefrågor samt boende och våld i nära relation. Erfarenhet av att ha arbetat i Treserva, utbildning i MI, ASI och Patriark är också meriterande. Vidare är B-körkort också önskvärt för tjänsten.
Vi värdesätter att du kan hålla struktur i ditt arbete där du sätter upp tydliga mål och planerar aktiviteter i god tid. Du ser till att aktiviteter du påbörjat slutförs och följer upp resultat. Vidare har du förmågan att skapa förtroendefulla relationer då du har många olika kontaktnät på olika nivåer. Du kan bemöta din omgivning med respekt, lyssna och skapa dig en förståelse för person och situation för att kunna ta korrekta beslut. Du ska pedagogiskt kunna förmedla information och för att lyckas i ditt jobb behöver du vara flexibel och tålmodig i kontakten med brukarna. Du tycker om att dokumentera och uttrycker dig väl i tal och skrift.
Rollen kräver även att du tar ansvar för ditt arbete och kan arbeta på ett självständigt sätt. Samverkan och samarbete med såväl interna som externa aktörer är en del i vardagen och du behöver därför ha lätt för att samarbeta med andra.
Du kommer till en arbetsplats som har ett stort engagemang för målgruppen och som trivs med att arbeta tillsammans.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
I denna rekrytering behöver du inte bifoga personligt brev. Vi vill istället att du svarar på våra urvalsfrågor där du får möjlighet att beskriva din erfarenhet och kompetens inom området.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Utifrån semester är rekryterande chef tillgänglig för att svara på eventuella frågor kring rekryteringen först v. 32.
