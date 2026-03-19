Socialsekreterare vuxen inom socialpsykiatri
2026-03-19
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet - våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Välkommen till oss!

Arbetsuppgifter
Är du en positiv, lyhörd och effektiv socialarbetare som trivs med ett meningsfullt och kreativt arbete? Vill du vara med och skapa framtidens socialtjänst, där nära vård och samverkan är viktiga ledord? Vill du vara med och bidra till en ökad livskvalité för personer med skadligt bruk och beroende?
Nu utökar vi vår arbetsgrupp med ytterligare en medarbetare, och kanske är det just du vi söker!
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med socialt förändringsarbete gentemot målgruppen vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar och samsjuklighet. Tjänsten omfattar myndighetsutövning inom området och du kommer att hantera anmälningar, ansökningar och uppföljning av insatser utifrån Socialtjänstlagen (SoL). Då processen för våld i nära relationer genomsyrar alla verksamheter inom Socialförvaltningen förekommer även handläggning inom detta område. Inom området kan det också förekomma handläggning enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Socialförvaltningen i Kalmar har ett processorienterat synsätt och arbetssätt för att säkerställa hela vårdkedjan för de som är i behov av vårt stöd. Detta innebär att vi har ett nära samarbete med våra insatser och externa aktörer så som hälso- och sjukvård. Vi utreder och bedömer behov med stöd av IBIC (Individens behov i centrum) för att säkerställa rättssäkra och evidensbaserade bedömningar. Inom hela förvaltningen finns även god kompetens avseende våld i nära relationer.
Hos oss får du möjlighet att i samverkan med kollegor arbeta med utveckling av arbetssätt och metoder inom ramen för vårt målarbete. Vi vill hela tiden utvecklas och förbättras i vårt arbete och allas delaktighet är en förutsättning för detta.Kvalifikationer
Du har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig för tjänsten. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten med att handlägga ärenden avseende vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar och alternativt andra delar inom socialtjänsten.
Det är en fördel om du är förtrogen med gällande lagstiftning. Om du har utbildning och tidigare erfarenhet av att använda dig av utrednings- och uppföljningsinstrumentet IBIC ses detta som en merit. Det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Lifecare samt Cosmic Link och har genomgått andra utbildningar inom exempelvis våld i nära relationer. Vi värdesätter att du har goda kunskaper om samhällets stödsystem.
Arbetet förutsätter att du har lätt för att skapa relationer, har förmåga att på ett bra sätt hantera pressade och stressade situationer och att du tar stort ansvar för att fullfölja dina arbetsuppgifter. Vi tror att du är nyfiken och kreativ i ditt arbete men också att du har förmåga att sortera och prioritera vad som behöver göras både kortsiktigt och långsiktigt. Vi tror att du är intresserad av att både enskilt och i samarbete med andra bidra till att verksamheten som helhet utvecklas.
Som socialsekreterare krävs även att du är van att uttrycka dig både i tal och i skrift och eftersom resor i tjänsten förekommer behöver du ha B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SS4/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Socialförvaltningen
Enhetschef
Ann-Sofie Frisk ann-sofie.frisk@kalmar.se 010-35 22 159
