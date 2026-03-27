Socialsekreterare vikariat utredning barn och unga 0-20 år
2026-03-27
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till barn-och ungdomsenheten i Norra innerstaden!
Verksamhetsområde barn och familj i Norra innerstaden består av fem enheter; mottagning barn och ungdom, barnenheten 0-11 år, barn- och ungdomsenhet 0-20 år, ungdomsenheten 12-20 år, och familjehemsvård och familjerätt.
Vårt verksamhetsområde leds av en områdeschef och fem enhetschefer. På enheten arbetar även en mentor.
Din roll som socialsekreterare
Dina främsta arbetsuppgifter som socialsekreterare är att med utgångspunkt i BBiC utreda barns behov av skydd och stöd, samt följa upp insatser enligt SoL samt handlägga enligt LVU. I ditt arbete utgår du från ett systemorienterat synsätt och en evidensbaserad praktik och du arbetar aktivt för att göra barnet delaktig i processen i så hög utsträckning som möjligt. Du arbetar för att tillsammans med familjerna hitta och stärka deras egna resurser för att skapa ökat skydd och trygghet för barnen.
Du har i ditt arbete kontinuerligt stöd av enhetschef, mentor och dina kollegor samt extern handledning. Arbetet förutsätter en god samverkan med övriga grupper inom den egna verksamheten men även med externa aktörer så som förskola, skola, polis och BUP.
Din erfarenhet och personliga förmågor
Vi söker dig som har:
Socionomexamen
God kunskap om lagstiftningen inom Socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
God administrativ förmåga
Lätt att uttrycka sig i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Aktuell erfarenhet av arbete med utredningar inom myndighetsutövning barn och unga
Utbildning och erfarenhet av Barns behov i centrum (BBIC)
Utbildning och erfarenhet av Signs of safety
Vi söker dig som vill arbeta med barnet i fokus och har idéer och tar initiativ kring hur vi kan skapa de bästa förutsättningarna för våra familjer. Då arbetet bygger på samarbete är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och vill bidra till ett gott arbetsklimat och en trygg arbetsgrupp. Du kan växla mellan att arbeta tillsammans med andra och mer självständigt. Du är professionell, tar ansvar för att driva arbetet framåt, är strukturerad och kan organisera och prioritera ditt arbete väl. Du behöver ha god kommunikativ förmåga både i tal och skrift.
Som person är du stabil, nyfiken och flexibel. Du vill vara med och bidra till att utveckla våra arbetssätt och har förståelse för uppdraget att arbeta i en politiskt styrd organisation. Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper, vi ser att det är en viktig del både i det faktiska klientarbetet men också utifrån medarbetarskapet på enheten.
Vad erbjuder vi dig?
Norra innerstadens stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa servicen. Vi erbjuder en individuellt anpassad introduktion med stöd av enhetens mentor. Som medarbetare hos oss får du arbeta med spännande, varierande uppdrag och utvecklas. Vi tillämpar vinter- och sommar-arbetstid samt flextid. Du får friskvårdsbidrag à 3000 kronor per helår.
Vid eventuell anställning kommer du behöva visa upp belastningsregister som du beställer på Polisens hemsida.
Är du nyfiken på att arbeta hos oss och känner att den beskrivna tjänsten skulle passa dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1740". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Socialtjänst Kontakt
Christina von Zweigbergk christina.von.zweigbergk@stockholm.se 08-50810338 Jobbnummer
9822413