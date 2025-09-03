Socialsekreterare (vikariat) till mottagningsgrupp - Ekonomiskt bistånd
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi söker en socialsekreterare till mottagningsgruppen för ekonomiskt bistånd, vikariat till april 2026.
Som ny medarbetare får du ett individuellt introduktionsprogram som leds av enhetens samordnare, för att ge dig bästa möjliga start i din nya roll. Vi stödjer den enskilde mot självförsörjning i moderna lokaler i Hammarby Sjöstad
Vi erbjuder
Hos oss får du en trygg och utvecklande arbetsmiljö med fokus på både din professionella och personliga utveckling.
Vi tillämpar vinter- och sommar-arbetstid och erbjuder flextidsavtal för att du ska kunna få en bra balans mellan arbete och fritid. Du får även ett generöst friskvårdsbidrag.
Som ny medarbetare får du ett individuellt introduktionsprogram som leds av enhetens samordnare för att ge dig bästa möjliga start i din nya roll.
Vi värdesätter mångfald och ser det som en styrka olikheter berikar vårt arbete och hjälper oss att möta invånares olika behov på bästa sätt.
Din roll
Som socialsekreterare i mottagningsgruppen arbetar du nära invånare i behov av stöd, med fokus på självförsörjning och socialt förändringsarbete.
Du tar emot och ger tydlig information till medborgare som ansöker om ekonomiskt bistånd. Du utreder rätten till bistånd, bedömer behov och fattar beslut enligt gällande lagstiftning. Ärenden hanteras skyndsamt med fokus på kvalitet och rättssäkerhet. Du samarbetar både internt inom enheten och förvaltningen samt externt med relevanta aktörer. Arbetet utgår från socialtjänstens dubbla uppdrag: att stödja den enskilde mot egen försörjning samtidigt som du bedömer rätten till bistånd.
Din kompetens och erfarenhet
• Examen i socialt arbete (Socionomexamen).
• Erfarenhet av myndighetsutövning, gärna med fokus på ekonomiskt bistånd.
• Trygghet i att dokumentera och hantera ärenden korrekt och enligt regelverk.
• God kommunikativ förmåga och erfarenhet och samverkansförmåga, både internt och externt.
• Grundläggande kunskap i Motiverande samtal (MI).
Vi värdesätter personliga egenskaper som flexibilitet, stresstålighet, initiativförmåga och ett empatiskt, respektfullt bemötande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i. Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/södermalm/
kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://facebook.com/södermalmsdf. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
