Socialsekreterare Våld i nära / Hedersrelaterat Våld

VINR/HRV-enheten (våld i nära relation/hedersrelaterat våld) arbetar med Hisingens vuxna som utsätts för hot och våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld och förtryck.
Vi arbetar också med personer som utsätter sina närstående för hot och våld. I uppdraget ingår också ärenden som rör ex prostitution och trafficking. Detta är dock en mindre del av arbetsuppgifterna.
VINR/HRV-enheten består i nuläget av sju socialsekreterare myndighetsutövning samt en 1:e socialsekreterare som leder det dagliga arbetet. Samtliga har gedigen erfarenhet och engagemang avseende målgruppen och uppdraget. Målet för allt arbete i VINR/HRV-enheten är att våldet ska upphöra!Dina arbetsuppgifter
Ditt grunduppdrag som socialsekreterare i VINR/HRV-enheten är att ta emot ansökningar om bistånd, utreda och bedöma skydds- och stödbehov samt rätten till bistånd. Du fattar beslut om och verkställer lämpliga insatser. Lika viktig är det att aktivt följa upp att de insatser som pågår, leder mot de mål som formulerats tillsammans med den enskilde. I arbetet tillämpar du Förvaltningslagen, Socialtjänstlagen och sekretesslagstiftningen samt övriga föreskrifter och bestämmelser som styr vår verksamhet.
En av de viktigaste och mest verkningsfulla insatserna från dig som socialsekreterare är att stärka den enskilde att ta egna initiativ till nödvändiga förändringar. Arbetet innebär en mycket hög grad av samverkan, både internt och externt, särskilt med Enheten för familjevåld som ansvarar för ärenden rörande barn som på olika sätt har bevittnat våld mellan närstående.
Vår enhet arbetar också nära Psykologenheten där vi abonnerar på insats i form av stödsamtal för vår målgrupp. Enheten har sin har sin arbetsplats i "Glasiären" i centrala Lundby, där också Familjevåldsenheten har sin verksamhet.Kvalifikationer
Socionomexamen eller likvärdig högskoleexamen är ett krav.
För att klara uppdraget behöver du ha god kunskap om hur aktuell lagstiftning ska tillämpas samt vara införstådd i vikten av en rättssäker handläggning. Du har ett förtroendegivande förhållningssätt samt strategier och metoder för utredande, motiverande och stödjande samtal.
För att uppnå målet om att våldet ska upphöra, är samverkan med både interna och externa aktörer helt avgörande. Det är därför viktigt att du har en helhetssyn på den enskildes situation, förmåga att arbeta tillsammans med andra, och är trygg nog för andras insyn i ditt arbete.
Arbetet med våldsutsatta är ett fält med starka krafter i omlopp, det är därför viktigt att du som person har uppnått en personlig mognad. Som stöd i att hantera dessa krafter erbjuds du processhandledning i grupp, metodhandledning av 1:e socialsekreterare och kanske allra viktigast, kollegialt stöd från arbetsgruppen.
Det är självklart meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten samt tidigare har arbetat med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Erfarenhet av dokumentation i systemet Treserva är önskvärt. Kompetens i att använda Freda och Patriark ser vi också som särskilt meriterande liksom specifik utbildning kring enhetens målgrupp.
Anställningsvillkor
Tjänsten kommer till att börja med vara ett vikariat på 6 månader med viss möjlighet till förlängning.
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen!
