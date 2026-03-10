Socialsekreterare Våld i nära / Hedersrelaterat Våld
VINR/HRV-enheten (våld i nära relation och hedersrelaterat våld) arbetar med vuxna på Hisingen som utsätts för hot och våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld och förtryck.
Vi arbetar även med personer som utsätter närstående för hot och våld.
I uppdraget ingår också ärenden som rör exempelvis prostitution och människohandel (trafficking), vilket dock utgör en mindre del av arbetsuppgifterna.
VINR/HRV-enheten består i nuläget av åtta socialsekreterare med myndighetsutövning samt en 1:e socialsekreterare som leder det dagliga arbetet. Samtliga har gedigen erfarenhet av och stort engagemang för målgruppen och uppdraget.
Målet för arbetet vid VINR/HRV-enheten är att våldet ska upphöra.Dina arbetsuppgifter
Ditt grunduppdrag som socialsekreterare i VINR/HRV-enheten är att ta emot ansökningar om bistånd, utreda och bedöma behov av skydd och stöd samt rätten till bistånd. Du fattar beslut om och verkställer lämpliga insatser. Lika viktigt är att aktivt följa upp att pågående insatser leder mot de mål som formulerats tillsammans med den enskilde. I arbetet tillämpar du Förvaltningslagen, Socialtjänstlagen och sekretesslagstiftningen samt övriga föreskrifter och bestämmelser som styr verksamheten.
En av de viktigaste och mest verkningsfulla insatserna från dig som socialsekreterare är att stärka den enskilde i att ta egna initiativ till nödvändiga förändringar. Arbetet innebär en hög grad av samverkan, både internt och externt, särskilt med Enheten för familjevåld som ansvarar för ärenden som rör barn som på olika sätt har bevittnat våld mellan närstående.
Enheten har sin arbetsplats på Glasiären. Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan likvärdig högskoleexamen är ett krav.
För att klara uppdraget behöver du ha god kunskap om hur aktuell lagstiftning ska tillämpas samt förståelse för vikten av en rättssäker handläggning. Du har ett förtroendeingivande förhållningssätt samt strategier och metoder för utredande, motiverande och stödjande samtal.
För att uppnå målet om att våldet ska upphöra är samverkan med både interna och externa aktörer avgörande. Det är därför viktigt att du har en helhetssyn på den enskildes situation, förmåga att samarbeta med andra och är trygg i att andra har insyn i ditt arbete.
Arbetet med våldsutsatta är ett område där starka krafter kan vara i omlopp. Det är därför viktigt att du som person har en personlig mognad. Som stöd i att hantera detta erbjuds du processhandledning i grupp, metodhandledning av 1:e socialsekreterare och, kanske allra viktigast, kollegialt stöd från arbetsgruppen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten och om du tidigare har arbetat med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Erfarenhet av dokumentation i verksamhetssystemet Treserva är också önskvärt. Kompetens i att använda FREDA och PATRIARK ser vi som särskilt meriterande, liksom specifik utbildning kopplad till enhetens målgrupp.
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
