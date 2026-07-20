Socialsekreterare, utredning och uppföljning på enheten för barn och unga
Bjuvs Kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Bjuv Visa alla socialsekreterarjobb i Bjuv
2026-07-20
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Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
Bjuvs kommun satsar på barn och ungdomar och jobbar för att sätta nästa generation först. Det finns ett tydligt och målmedvetet arbete för att kunna ge förutsättningar för barn och unga att växa upp i trygghet och för människor att skapa sin egen framtid. Vi vill ge barn goda förutsättningar att berätta om sin upplevelse och uppfattning där det som sker i livet kan bli begripligt och där vi tillsammans kan hitta en väg framåt. Vårt uppdrag är att jobba för en hållbar utveckling där nästa generation finns i fokus även när livet kan vara utmanande.
Nu söker vi en socialsekreterare till vårt gemensamma mottag inom enheten för barn och unga. Sedan 1 oktober 2024 har vi varit i gång som ett gemensamt mottag där vi arbetar nära barnutredare samt vuxenutredare. Du kommer tillsammans med två andra socialsekreterare ingå i ett team. Teamet består av engagerade och kunniga socialsekreterare som jobbar aktivt med lärande, reflektion och utveckling.
Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
På socialförvaltningens gemensamma mottag tar våra socialsekreterare emot anmälningar, ansökningar och genomför förhandsbedömningar samt bedömer behov av utredning för både barn, unga och vuxna.
Det är ett arbete som kan vara både självständigt, i par och som en del i ett team där vi stöttar varandra. Vi har en hög grad av samverkan med olika samarbetspartners/myndigheter vilket ställer höga krav på att du är en person som tycker om att samverka för att hitta bra vägar för vår kommuns invånare.
Vårt arbete utgår också från evidensbaserade metoder med målsättningen att rätt insats går till rätt person, i rätt tid. Det är också viktigt att du är intresserad av utvecklingsarbete och håller dig uppdaterad med aktuell forskning inom området självständigt och tillsammans med teamet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av arbete med barn och unga eller inom vuxenområdet. Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten är meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av mottagningsarbete, förhandsbedömningar, akut handläggning eller annan verksamhet där du gjort kvalificerade bedömningar under tidspress. God kännedom om Bjuvs kommun, den kommunala socialtjänstens uppdrag och lokal samverkan är också meriterande.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift och har förmåga att skapa struktur även i komplexa situationer. Du är analytisk, kan snabbt ta till dig information och göra välgrundade bedömningar utifrån gällande lagstiftning och barnets behov eller den enskildes behov.
Som person är du trygg och självständig i din yrkesroll, har ett gott bemötande och en god samarbetsförmåga. Du trivs i ett arbete där dagarna är varierande och ibland intensiva, har lätt för att prioritera mellan arbetsuppgifter och kan fatta beslut även när förutsättningarna förändras snabbt.
Vi befinner oss i en fas där kontinuitet, stabilitet och ett snabbt inträde i uppdraget är särskilt viktigt. Därför kommer vi att värdera erfarenheter, kompetenser och lokalkännedom som gör att du snabbt kan komma in i arbetet och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och förmåga att bidra till en väl fungerande arbetsgrupp.
B-körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Intervjuer sker efter att ansökningsperioden är passerad.
Vi undanber oss kontakt från andra annonsörer.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte söka digitalt via ansökningslänken.
För att komma i fråga för en anställning inom Socialförvaltningen i Bjuvs kommun ska ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Registerutdraget uppvisas först vid erbjudande om anställning. Även examensbevis från socionomutbildningen ska uppvisas.
Vi tillämpar individuell lönesättning beroende på erfarenhet och kompetens. Lönestatistik för Bjuvs kommun/Omsorg i Bjuv hittar du på bjuv.se.
Bjuvs kommun är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Känslan skapar Familjen Helsingborg.
Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
familjenhelsingborg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336742/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjuvs Kommun
(org.nr 212000-1041)
Box 501 (visa karta
)
267 21 BJUV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bjuvs Kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Facklig representant nås via kommunens växel +46424585000 Jobbnummer
10006552