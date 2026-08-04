Socialsekreterare utredning och uppföljning barn och unga
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning / Socialsekreterarjobb / Sölvesborg Visa alla socialsekreterarjobb i Sölvesborg
2026-08-04
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Stolthet, trivsel, lojalitet, bra chefer och kollegor och en känsla av att bidra till ett bättre samhälle. Så känner medarbetarna för Sölvesborgs kommun som arbetsgivare. Vi erbjuder våra medarbetare meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad för andra människor. Vill du bli en av oss?
Arbete- och välfärdsförvaltningen består av Individ- och familjeomsorg, Stöd, service och boende samt Utbildning, försörjning och förebyggande. Totalt är vi cirka 300 medarbetare som arbetar salutogent och lösningsinriktat med en kunskapsbas i metoder med vetenskaplig grund.
Vårt uppdrag är att hjälpa och stödja individer med sociala problem och/eller funktionsnedsättning, att arbeta förebyggande och främjande för att motverka utanförskap och sociala problem och genom studier eller sysselsättning hitta vidare ut i arbetslivet mot självförsörjning. Utifrån ett barnrättsperspektiv hjälper, stödjer och skyddar vi barn och ungdomar för att de ska kunna leva och utvecklas under goda och trygga förhållanden.
Individ- och familjeomsorgen i Sölvesborg består idag av sex enheter; Utredning Barn och unga, Placeringsenheten, Försörjningsenheten, Vuxenenheten, Utredning SoL/LSS samt Barn- och ungdomsenheten.
Placering: Utredning barn och unga
Utredning barn och unga består av fem socialsekreterare, två ungdomssekreterare och en enhetschef.
Omställning till den nya socialtjänstlagen pågår. Vi satsar bland annat på det brottsförebyggande arbetet och förstärker med ungdomssekreterare i vårt team, som ska ingå i nystartat ungdomsteam. Därutöver sker satsning på att stärka barnrättsperspektivet, öka vår tillgänglighet och att erbjuda insatser utan behovsprövning. Till vår hjälp i mer komplexa ärenden har vi Hemmaplansteamet, som kan arbeta med både kartläggning och intensiv familjebehandling i hemmet, till skydd för barn och för att förebygga placering.
Du kommer att ha tillgång till en nära arbetsledning och engagerade kollegor. Enheten erbjuder en arbetsmiljö och ett arbetssätt som genomsyras av en helhetssyn gentemot våra medborgare och av att vi bejakar medarbetarnas personliga styrkor. Vårt arbetssätt baserar sig på ett lösningsfokuserat synsätt, inkludering och att se varje individs förmågor. Vi tror på att finna och utveckla människors egen kraft till förändring. Under en tid har vi fördjupat vårt arbete inom Signs of Safety och implementering pågår. Vårt arbete är inte lätt, men alltid meningsfullt. Vi utvecklar och genomför det här tillsammans och vi ser att vi gör skillnad!
Vi erbjuder bland annat:
• Individuellt anpassad introduktion genom mentorskap.
• Tillgång till nära och tillgänglig arbetsledning.
• Möjlighet till kompetensutveckling.
• Engagerade kollegor.
• Friskvårdstimme.
• Ny och fräsch arbetsplats mitt i centrum, nära till allmänna kommunikationer.
• Möjlighet att arbeta viss tid hemifrån om verksamheten tillåter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare i vårt utredningsteam kommer du tillsammans med dina kollegor att handlägga ärenden enligt SoL och LVU gällande barn och unga. I arbetsuppgifterna ingår att ta emot orosanmälningar och att göra skydds- och förhandsbedömningar. Arbetet innebär att du utreder barns behov enligt BBIC, bedömer och beslutar om insatser samt även följer upp beviljade insatser såsom öppenvård, kontaktfamilj och kontaktperson. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga socialsekreterare inom enheten samt med vår öppenvård, men även med externa samarbetspartners. Du kommer få stöd av kollegor samt närmaste chef.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänstens barn och unga.
I din yrkesroll är det viktigt med inlevelseförmåga, lyhördhet och kreativitet i mötet med de personer vi arbetar för. Som socialsekreterare är det viktigt att du bidrar till en god upplevelse av socialtjänsten, utan att åsidosätta barn och ungas behov. En god kommunikation och prestigelöshet är betydelsefullt för att vi tillsammans ska lyckas med vårt uppdrag.
För att utföra arbetet krävs en vilja och en förmåga att samarbeta med både kollegor och verksamhetens samarbetspartner samt att analysera, bedöma, fatta rättssäkra beslut och att uttrycka sig väl på svenska i tal och skrift.
För Sölvesborgs kommun är det viktigt att du som ny arbetstagare känner dig bekväm med vår värdegrund och vill arbeta med den i vardagen, därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort för manuellt växlad bil är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.
Enligt Lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn ska du vid erbjuden anställning kunna visa ett utdrag ur belastningsregistret.
I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.
Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför många förmåner. Läs mer på www.solvesborg.se/jobb
Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med goda pendlingsmöjligheter från både Karlskrona och Malmö.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "90/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sölvesborgs Kommun
(org.nr 212000-0852)
294 80 SÖLVESBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Kontakt
Akademikerförbundet SSR
Caroline Roth +46456816376 Jobbnummer
10020543