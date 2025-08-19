Socialsekreterare utredning och uppföljning
2025-08-19
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Vi söker nu fler utredande och uppföljande socialsekreterare till våra enheter som arbetar med utredning och uppföljning. Som socialsekreterare hos oss erbjuder vi ett givande arbete där du får vara med och hjälpa våra barn och ungdomar att få bättre levnadsvillkor.
• Till dig som är intresserad av att arbeta som socialsekreterare med fokus på utredning:
Som utredare arbetar du främst med att utreda Barn och unga 0-20 år och följa upp öppenvårdsinsatser. Det förekommer dock uppföljning av placerade barn och du arbetar med både SOL och LVU.
• Till dig som är intresserad av att arbeta som socialsekreterare med fokus på uppföljning:
Som uppföljare arbetar du främst med att följa upp Barn och unga 0-20 år som är i samhällsvård, både familjehem, HVB och stödboende. Det förekommer dock utredningsarbete och du arbetar i både SOL och LVU.
Utrednings- och uppföljningsenheterna består av flera team med socialsekreterare som arbetar antingen med att utreda anmälningar och ansökningar eller att följa upp barn i samhällsvård. Teamet leds av 1:e socialsekreterare Inom gruppen tar vi ett gemensamt ansvar för våra ärenden. Det ger oss goda möjligheter att hålla en hög kvalitet på vårt arbete, att utveckla våra metoder och att samverka med brukaren i fokus.
Din arbetsplats
Avdelningen Barn och unga består av tre utrednings- och uppföljningsenheter, enheten Rekrytering och matchning samt enheter för utförande av boende och öppenvård. Avdelningen har uppdraget att utreda, följa upp, utföra och tillgodose insatser utifrån målgruppens behov samt driva kvalitets- och utvecklingsarbetet med fokus på barn och unga.
Avdelningen består av cirka 210 medarbetare. Den leds av avdelningschef och 6 enhets- och verksamhetschefer samt 13 gruppledare eller 1:e socialsekreterare.
Avdelningen samverkar med övriga avdelningar, till exempel avdelning Nära socialtjänst där bland annat våra mottagningar för barn och vuxna organiseras samt familjerätt och övrig öppenvård.
Vårt kontor är beläget i centrala Linköping och arbetstiden är förlagd måndag-fredag 7:50-17:00, vilket möjliggör kortare arbetsdag under sommarmånaderna. Vi tillämpar även flextidsavtal. Det finns en planerad flytt under hösten 2025, där vi kommer att sitta i aktivitetsbaserade lokaler med flexibelt arbetssätt. Hos oss finns goda möjligheter till kompetensutveckling
Du som söker
Vi söker dig som har socionomexamen eller beteendevetenskaplig examen med kurser i socialt arbete, socialrätt, förvaltningsrätt samt psykologi. Har du tidigare erfarenhet av arbete med myndighetsutövning eller arbetslivserfarenhet av socialt arbete med barn och unga ses det meriterande.
Du som söker behöver ha B-körkort då resor förekommer i arbetet. Även goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav då rollen som socialsekreterare innefattar dokumentation och kontakt med myndigheter.
För att lyckas i rollen ser vi att du är trygg och stabil samt ser relationer i sitt rätta perspektiv. Du tar ansvar för dina uppgifter och strukturerar ditt arbete för att driva dina processer vidare samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra människor. Du är bra på att sätta dig in i andras perspektiv utan att ta över personens känslor samt behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
Vi kommer att begära ett utdrag ur belastningsregistret. Beställ ditt utdrag först om du blir kallad på intervju.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 3
Ref. nr: 15683
