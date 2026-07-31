Socialsekreterare utredning Barn och familj
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2026-07-31
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Om jobbet
Vill du vara med och göra skillnad för barn och unga 0-18 år? Och samtidigt ha ett meningsfullt arbete med engagerade och hjälpsamma kollegor. Då är du välkommen med din ansökan till oss på myndighet Barn och Familj i Sydväst!
Vi utvecklar vår organisation för att bland annat förstärka utredningsarbetet inom Barn och Familj, tre enheter blir nu fyra enheter. Tre av våra enheter kommer att bestå av två team med ca sex socialsekreterare, de arbetsleds av varsin 1:e socialsekreterare. En enhet kommer att bestå av tre team med ca sex socialsekreterare som arbetsleds av varsin 1:e socialsekreterare, ett av de teamen har fokus på Våld i nära (ViN). Vi söker socialsekreterare till två av våra enheter.
Som socialsekreterare arbetar du med att utreda och bedöma barn och ungas (0-18 år) behov av stöd, att besluta och följa upp insatser utifrån risk och skyddsfaktorer med stöd av BBIC samt efter gällande lagstiftning SoL, LVU och LBSB. Du har barnets bästa i fokus och arbetar aktivt för att göra barn (och familjen) delaktiga. Din roll är viktig för de barn och familjer vi möter och vi jobbar tillsammans för att lyckas. I arbetet ingår samverkan både internt och externt.
Du erbjuds en introduktion genom ett väl genomarbetat introduktionsprogram som leds av tre särskilt utsedda socialsekreterare. Du har processhandledning tillsammans med övriga kollegor i ditt team. Ni har regelbundna tider för metodsittningar samt enskilda ärendegenomgångar. Vi värnar en tillgänglig och nära arbetsledning.
Om dig
Vi söker dig som har socionomexamen och har erfarenhet av myndighetsutövande utredningsarbete inom Barn och Familj.
I arbetet ingår möten, samtal med barn, ungdomar och familjer, där dokumentation är en viktig del. Vi vill att du är insatt i utredningsarbetet och BBIC samt vilka lagar, riktlinjer och rutiner som ligger till grund för arbetet.
För att lyckas i uppdraget behöver du vara stabil och trygg i din yrkesroll och kunna möta familjer i svåra situationer, där du behöver kunna behålla lugnet, balansera olika krav och fatta välgrundade beslut även under tidspress.
Du är ansvarsfull och noggrann och ser till att utredningar, dokumentation och uppföljningar genomförs rättssäkert med god kvalité och med barnets bästa i fokus.
Du har ett gott och respektfullt bemötande och kan skapa förtroende i mötet med barn, familjer, nätverk och samverkanspartners. Du är lyhörd, tydlig och professionell även i situationer som är känsliga eller stressiga.
Du kan både arbeta självständigt och tillsammans med andra utifrån vad som krävs i en specifik situation.
Du bidrar till ett gott samarbete både internt och externt. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och arbetar tillsammans med andra för att skapa bra förutsättningar för barnet och familjen.
Du har även en god analytisk förmåga och kan identifiera kärnan i komplexa situationer. Du ser samband, drar logiska slutsatser och kan föreslå möjliga lösningar utifrån barnets och familjens behov.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-31Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsprocessen.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter? Ansök då inte via systemet, kontakta istället rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Det tänkta lönespannet för tjänsten är 36 000 - 48 000 sek per månad. Lönen baseras på en samlad bedömning av din utbildning, erfarenhet och kompetenser du tar med dig in i rollen. Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Socialförvaltningen Sydväst Kontakt
Batseba Kahsay, Akademikerförbundet SSR Batseba.kahsay@socialnordost.goteborg.se 0313651522 Jobbnummer
10017124