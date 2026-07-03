Socialsekreterare utredning barn och familj
Varbergs kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Varberg Visa alla socialsekreterarjobb i Varberg
2026-07-03
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Hos oss får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Med hjälp av kunskap, nytänkande, framåtanda och mod närmar vi oss tillsammans vår vision om att vara Västkustens kreativa mittpunkt. Välkommen att vara med!
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen.
Det kan handla om att ge äldre en trygg och meningsfull vardag, stödja personer med funktionsnedsättning eller finnas där för barn, ungdomar och vuxna i utsatta livssituationer.
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser – både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
Här gör du verklig skillnad – varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Kom och gör skillnad tillsammans med oss!
Välkommen att söka tjänsten som utredande socialsekreterare i en av våra två utredningsenheter. Vi ansvarar för att utreda barns och ungas behov av skydd eller stöd, bedöma behovet av insatser, samt följa upp de öppenvårdsinsatser som beviljats.
Vi gör skillnad för utsatta barn och vårt mål är att alla barn och unga i Varbergs kommun ska känna trygghet och växa upp under goda förhållanden. Vi är en entusiastisk arbetsgrupp som drivs av att ständigt utvecklas och bli bättre på det vi gör. Det är ett tillsammansarbete och just nu arbetar vi bland annat med att stärka barnrätten, bidra till socialtjänstens omställning och stärka samverkan med våra samarbetspartners. Vi är två utredningsgrupper, vilka idag består av totalt 26 socialsekreterare, fyra 1:e socialsekreterare och två enhetschefer.
Hos oss är trivseln hög. Du skulle du få många erfarna kollegor, en god introduktion och ett gott arbetsklimat med nära arbetsledning. Du har stora möjligheter att själv strukturera din tjänst och planera din dag. Vidare har vi administratör anställd som resurs för socialsekreterarna, erbjuder reflektionstid varje vecka och det finns möjligheter till arbete på distans. Vi ingår i Yrkesresan och har kontinuerlig extern handledning. Varbergs kommun arbetar med flextid, friskvårdsbidrag, semesterväxling samt rabatt på Hallandstrafikens årskort och du parkerar gratis.
I rollen ingår bland annat att:
• Utreda och bedöma behov enligt SoL, LSS och LVU, samt fatta beslut om insatser,
• Följa upp beslutade insatser för att säkerställa att de svarar mot den enskildes behov,
• Dokumentera ärenden enligt gällande lagstiftning och föreskrifter,
• Samverka med andra aktörer som skola, vård och polis för ett samlat stöd,
• Ge råd, stöd och vägledning till brukare och deras anhöriga,
• Arbeta förebyggande och identifiera behov av tidiga insatser,
• Bidra till utveckling och kvalitetssäkring inom enheten.Kvalifikationer
Du som söker har god kunskap om relevanta lagstiftningar, såsom SoL, LSS och LVU. Arbetet kräver att du är strukturerad, empatisk och har förmåga att fatta beslut i komplexa situationer.
Vi ser också att du har:
• Socionomexamen
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten
• God svenska i tal och skrift
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-10-01 Tillträde enligt överenskommelse.
För att din ansökan ska fungera korrekt i vårt rekryteringssystem ber vi alla sökande, inklusive interna, att använda sin privata e-postadress vid ansökan.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, till exempel genom medborgarskap inom EU/EES/Schweiz eller giltigt tillstånd att vistas och arbeta här eller undantag från det.
Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att be dig visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Intervjuer planeras att genomföras under v. 30.
Denna tjänst ställer krav på körkort för automatväxlad bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335394". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
Norrgatan 25 (visa karta
)
432 80 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Socialsekreterare
Anja Henricsson anja.henricsson@varberg.se +4634088979 Jobbnummer
9990463