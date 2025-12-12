Socialsekreterare utredning barn 0-11 år vikariat
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till Norra innerstadens Barnenhet!
Verksamhetsområde barn och familj i Norra innerstaden består av fem enheter; mottagningsenheten barn och ungdom, tre utredningsenheter samt familjehemsvård/kontaktverksamhet och familjerätt.
Vårt verksamhetsområde leds av en områdeschef och fem enhetschefer. Inom området arbetar även en mentor.
Barnenheten utreder anmälningar och ansökningar rörande barn i åldrarna 0-11 år och består av nio socialsekreterare, varav flera har lång erfarenhet inom barn- och ungdom. Det råder en god stämning där vi hjälps åt att hantera svåra bedömningar och att hitta lösningar som leder till positiva förändringar för de barn och föräldrar som vi möter. Vi söker nu en vikarie för en av våra medarbetare som är föräldraledig. Vikariatets varaktighet är till årsskiftet 2026.
Din roll
Dina främsta arbetsuppgifter som socialsekreterare är att:
Med utgångspunkt i BBiC utreda barns behov av skydd och stöd, samt följa upp insatser enligt SoL samt handlägga enligt LVU.
Utgå från ett systemorienterat synsätt där du arbetar aktivt för att göra barnet, föräldrarna samt när så är möjligt även familjens nätverk delaktiga i processen i så hög utsträckning som möjligt.
Löpande göra bedömningar och hantera situationer som ibland kan vara akuta och oförutsedda
Din erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har:
Socionomexamen samt tidigare erfarenhet av utredningar inom barn- och ungdom.
God kunskap om lagstiftningen inom Socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Utbildning och erfarenhet av Barns behov i centrum (BBIC) samt gärna Signs of Safety
Vi söker dig som vill arbeta med barnet i fokus och har idéer och tar initiativ kring hur vi kan skapa de bästa förutsättningarna för våra familjer.
Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper, vi ser att det är en viktig del både i det faktiska klientarbetet men också utifrån medarbetarskapet på enheten.
Vad erbjuder vi dig?
Norra innerstadens stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa servicen.
Vi erbjuder en individuellt anpassad introduktion med stöd av enhetens mentor. Som medarbetare hos oss får du arbeta med spännande, varierande uppdrag och utvecklas. Vi tillämpar flextid samt vinter- och sommararbetstid och du får friskvårdsbidrag.
Är du nyfiken på att arbeta hos oss och känner att den beskrivna tjänsten skulle passa dig?
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
