Socialsekreterare ungdomsutredningar, Danderyds kommun
Danderyds kommun, Familjeavdelningen / Socialsekreterarjobb / Danderyd Visa alla socialsekreterarjobb i Danderyd
2026-01-07
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Danderyds kommun, Familjeavdelningen i Danderyd
Familjeavdelningen är en del av Socialförvaltningen, vår viktigaste uppgift är att se till att våra invånare får den hjälp och stöd som de behöver. Om familjeavdelningen var en person skulle vi beskriva dennes personlighet som talangfull, generös, lyhörd och framför allt en lagspelare! Att samarbeta är ett starkt drag i personligheten både att prata och lyssna. Vi håller hus i Mörby Centrum, 14 min med tunnelbana från T-centralen. Vårt kontor har fräscha lokaler med bra teknologi. Här finns även många små rum för att prata ihop oss med varandra eller ta emot besökare. Vi arbetar också hemma i den mån det passar arbetet.
Vi värderar högt att ha roligt med varandra samt ordning och reda i vårt arbete. Vi följer upparbetsmiljön löpande och arbetar med självomsorgsplan . Det uppskattas av alla att vi kontinuerligt arbetar med arbetsmiljön, arbetsmängd och värdesätter allas trivsel. Vi ser också till att utbilda oss, introducera nya metoder och förändra organisationen när behoven förändras. Tillsammans är vi en härlig blandning av kompetenser, alla olika sorter som du kan hitta i en godispåse. Nu letar vi efter dig som också vill bli en del av oss.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
I rollen som Socialsekreterare, ungdomsutredningar 12-20 års ålder, kommer du tillsammans med 4 socialsekreterare att arbeta med utredningar, orosanmälningar i inkomna ärenden och uppföljning av beslutade insatser (med undantag för våra placerade barn, vilka placeringssekreterare ansvarar för). Du kommer också att ha ett nära samarbete med mottagningsgrupp, barnutredare, familjebehandlare, metodstödjare och gruppchef.
Vi har möjlighet att erbjuda ungdomar och deras familjer det stöd som vi anser att de behöver.
Vi sätter ett stort värde vid en rättssäker handläggning och har dokumenterade och lättillgängliga arbetsrutiner som är väl förankrade i arbetsgruppen som du kommer arbeta efter. Alla medarbetare förväntas delta i avdelningens kontinuerliga förbättringsarbete. Vi följer arbetsmiljön på månatlig basis för att säkerställa att arbetsbelastningen är rimlig och trivseln god. Vårt välutvecklade administrativa stöd avlastar personalen i det dagliga arbetet. Du kommer även att ha extern handledning en gång i månaden tillsammans med dina kollegor i ungdomsgruppen. Vi arbetar med att se till att arbetsbelastningen är rimlig med ett välutvecklat administrativt stöd som avlastar personalen i det dagliga arbetet.
Vi är med i Socialstyrelsens yrkesresa. Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. Yrkesresan är framtagen genom ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS).Kvalifikationer
Vi söker dig som som har:
* Socionomexamen.
* Erfarenhet av myndighetsutövning inom barn- och ungdomshandläggning.
* God förmåga i det svenska språket i tal och skrift.
Det är även meriterande om du har:
* SAVRY-utbildning.
* ADAD-utbildning.
* Erfarenhet och kunskap kring FREDA-kortfrågor.
* Erfarenhet och kunskap kringiRiSk.
* Erfarenhet av familjerättsliga frågor samt att ha arbetat med familjer som har svåra relationskonflikter och där våld förekommer.
* B-Körkort.
Vi söker dig som arbetar enligt en tydlig process och organiserar samt strukturerar upp ditt arbete väl. Vidare visar du på att du är bra på att bygga goda relationer som håller över tid. Vi tror att du är trygg och stabil och kan hantera stress på ett konstruktivt sätt. Du bibehåller ett gott humör med ett professionellt bemötande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För denna tjänst behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobb/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297799". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds kommun
(org.nr 212000-0126) Arbetsplats
Danderyds kommun, Familjeavdelningen Kontakt
Gruppchef Familjeavdelningen
Frida Berzelius frida.berzelius@danderyd.se 08-568 919 12 Jobbnummer
9670496