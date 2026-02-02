Socialsekreterare under sommaren i Höga Kusten
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Individ- och familjeomsorgen (IFO) är en del av kommunens socialtjänst och arbetar med stöd och insatser till barn, unga, vuxna och familjer som behöver hjälp i olika livssituationer. Enheten Mottagning vuxen och ekonomi delas in i två grupper: ekonomigruppen och vuxenmottagningsgruppen. Inför sommaren söker vi nu vikarierande socialsekreterare till båda grupperna.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Vuxenmottagningsgruppen består av fyra socialsekreterare vars främsta arbetsuppgift är att ta emot nya ansökningar av ekonomiskt bistånd samt orosanmälningar och ansökningar som rör beroende, våld i nära relationer och socialpsykiatri. I rollen handlägger du nybesök inom ekonomiskt bistånd och genomför aktualiseringar med förhandsbedömningar inom nämnda ärendetyper.
Ekonomigruppen består av sex socialsekreterare som handlägger löpande försörjningsstödsärenden. Arbetet innefattar utredning av inkomna uppgifter samt bedömning och beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL).
För oss är det viktigt att du trivs. Du kommer därför få introduktion och rätt förutsättningar för att klara ditt arbete. Det psykosociala arbetsmiljöarbetet är en del av vardagen där vi tillsammans skapar en god socialtjänst.
I tjänsterna kan det ingå beredskap efter kontorstid enligt schema.
Vi tillämpar flexibel arbetstid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har kommit till termin 5 eller senare på socionomprogrammet. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd och mottagningsarbete, eller erfarenhet från andra områden inom socialtjänsten.
Intresse och god förmåga för administrativt arbete såväl som brukarfokus är nödvändigt. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi kommer att fästa stor vikt vid din personliga lämplighet och dina personliga egenskaper såsom flexibilitet, samarbets- och initiativförmåga.
B-körkort är ett krav.
