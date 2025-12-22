Socialsekreterare till Vuxna LSS i Centrum
2025-12-22
Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi fyra socialsekreterare till vår Myndighetsenhet Vuxna LSS i stadsområde Centrum!
Vi har medarbetare som går på föräldraledighet, tar tjänstledigt för annan tjänst samt också fått annan tjänst på enheten, därför söker vi både personer på tillsvidare och på längre vikariat till enheten.
Hos oss arbetar du med myndighetsutövning för vuxna personer med LSS-tillhörighet. Arbetsuppgifterna omfattar utredning, beslut och uppföljning av insatser enligt LSS och socialtjänstlagen, såsom bostad med särskild service, daglig verksamhet och boendestöd. Samverkan med den enskilde, anhöriga, utförare, sjukvård och andra myndigheter är en viktig del av arbetet.
Du planerar och ansvarar för ditt ärendeinflöde, är trygg i lagstiftningen och kommunicerar beslut på ett tydligt och respektfullt sätt, anpassat efter individens förutsättningar. Med ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt bidrar du till att människor får rätt stöd för ett självständigt och meningsfullt liv.
Vi erbjuder ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med goda möjligheter att påverka och utvecklas. Du får en strukturerad introduktion, mentorstöd, handledning samt tillgång till kompetensutveckling via förvaltningens introduktionsprogram och kompetenstrappa. Enheten präglas av ett tillitsbaserat ledarskap, god arbetsmiljö, kollegialt lärande och pågående utvecklingsarbete. Vi är HBTQI-certifierade.
Vår enhet är en del av Stadsområde Centrum och är belägen på Första Långgatan 21, där flera myndighetsenheter arbetar tillsammans i kontorslandskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig, om minst 210 högskolepoäng (hp), varav minst 15 hp är socialrätt.
Då tjänsten innefattar administrativt arbete behöver du ha en god förmåga att uttrycka dig i svenska språket i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av handläggning enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av arbete som socialsekreterare samt om du har erfarenhet av dokumentation enligt IBIC och i verksamhetssystemen Treserva och SAMSA.
Till uppdraget som socialsekreterare söker vi dig som ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya ideér och förslag kan utvecklas. Du motiverar andra och beskriver pedagogiskt förändringar samt hanterar kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt.
Du arbetar bra tillsammans med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Du är bekväm i sociala situationer. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma bud när det behövs.Övrig information
Urval påbörjas under ansökningstiden och intervjuer kommer att hållas den 15 och 16 januari.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
