Socialsekreterare till Vuxna LSS i Centrum
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2025-08-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg.Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Nu söker vi två vikarier till vår Myndighetsenhet Vuxna LSS i stadsområde Centrum!
Du kommer att få utreda individuella insatser för personer med olika funktionsnedsättningar enligt både Socialtjänstlagen (SoL) samt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), samt följa upp beslut. Som socialsekreterare har du ansvar över en tjänst som du ska kunna planera för så att nya ansökningar och uppföljningar av beslut blir gjorda. Du behöver även kunna vara flexibel och planera om i din kalender vid oförutsedda händelser. Vi samarbetar med anhöriga och utförarverksamheter såsom boenden, boendestöd, hemtjänst, övrig socialtjänst, myndigheter och sjukvård.
Du är bekväm i myndighetsutövandet och förhåller dig till lagstiftning som du tydligt kommunicerar med den enskilde, utifrån den enskildes förmåga att ta emot information, såväl vid bifall som vid avslag. Du förhåller dig till och vet vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd Förvaltning. Med hjälp av din kunskap och ett gott bemötande ser du till att de individer du möter får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna leva ett gott och självständigt liv.
Hos oss får du ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med stor möjlighet att påverka samt tillgång till metod- och processhandledning. Vi värnar om en bra introduktion och kompetensutveckling. Du får en mentor på enheten som blir ditt extra stöd in i arbetsuppgifter och verksamhet.
Som enhetschef har jag ett tillitsbaserat ledarskap där jag uppmuntrar initiativ och delaktighet i verksamhetsfrågor, arbetsmiljö och kvalitetsutveckling. Arbetsmiljön ska genomsyras av hur vi förhåller oss till varandra och andra genom ett prestigelöst och gott bemötande med kollegialt lärande. Enheten bedriver flera utvecklingsarbeten och är HBTQI-certifierad.
Stadsområde Centrum består av fem myndighetsenheter där Vuxna LSS är en av enheterna. Enheterna är placerade tillsammans på första långgatan 21 där vi arbetar i kontorslandskap. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du har erfarenhet som socialsekreterare samt handläggning enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Då tjänsten innefattar administrativt arbete behöver du ha en god förmåga att uttrycka dig i svenska språket i både tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av dokumentation enligt IBIC och i verksamhetssystemen Treserva/ SAMSA.
Till uppdraget som socialsekreterare söker vi dig som har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet.
Utifrån ditt ansvarsområde kan du stå emot påtryckningar från andra, sätta gränser och säga nej när det behövs. Du är tydlig i din yrkesroll och agerar professionellt i situationer där andra ifrågasätter dig eller ställer orimliga krav.
ÖVRIGT
Bifoga studieintyg eller examensbevis på efterfrågad utbildning.
Urval och intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272968". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Martina Nilsson 031-365 31 21 Jobbnummer
9466517