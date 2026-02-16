Socialsekreterare till Vuxenmottaget
Som socialsekreterare i Malmö stads Vuxenmottag arbetar du med att göra en första bedömning och ta ställning till akuta åtgärder i ärenden som rör vuxna, främst vad avser skadligt bruk och beroendeproblematik. I mottaget arbetar du i ett team tillsammans med ytterligare fem socialsekreterare samt en förste socialsekreterare.
Du utför den första bedömningen av individuella behov samt handlägger och dokumenterar inkomna anmälningar och ansökningar, i enlighet med både socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). I arbetsuppgifterna ingår det även att lotsa den sökande rätt, informera om kommunens möjligheter att ge stöd och hjälp och den enskildes rättigheter.
Som socialsekreterare i mottaget har du en nära samverkan med kollegor inom enheten Unga och Vuxna samt andra sektioner inom individ- och familjeomsorgen. Du samverkar även mycket med andra myndigheter och verksamheter, som till exempel sjukvården. Mycket av arbetet består av kontakt med enskilda, både per telefon och vid besök.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen (210hp)
• Erfarenhet av arbete i Procapita/Lifecare
• Förmågan att uttrycka dig väl i svenska språket, såväl i tal som i skrift
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten. Det är meriterande om du har arbetat i mottagning inom socialtjänsten samt har erfarenhet av arbete med skadligt bruk och beroende. Utbildning inom MI, ASI och FREDA är meriterande. Även erfarenhet av att arbeta i Mina planer samt innehav av B-körkort ses som en fördel.
Som person ser vi att du som söker har en mycket god samarbetsförmåga. Du är prestigelös, arbetar för en god teamanda och tycker att det är viktigt att hjälpas åt och ha roligt tillsammans på arbetet. Arbetet i mottaget kräver även att du kan planera och organisera ditt arbete effektivt, samtidigt som du besitter en flexibilitet som gör att du vid behov kan prioritera om bland dina arbetsuppgifter för att hantera plötsligt uppkomna situationer. Vidare är du även bekväm med att ta initiativ, fatta beslut och kommer gärna med nya förslag och idéer. Arbetet kräver att du klarar av och trivs med att arbeta i högt tempo.
I denna rekrytering kommer stor vikt läggas vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är positiv och ödmjuk med stort intresse för den aktuella målgruppen samt har ett gott bemötande. Du har en god förståelse för kommunen som organisation och du delar Malmö Stads värdegrund.
Om arbetsplatsen
Från och med 1 april kommer denna sektion att flytta till Sallerupsvägen 11D till följd av en organisationsförändring. Här erbjuds du möjligheten att bli del av en arbetsgrupp med god stämning och bra sammanhållning. Sektionen består av 7 medarbetare med olika yrkesbakgrund, ålder och erfarenhet där vi stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Två tillsvidareanställningar och ett vik tom 31 dec 2026.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 3
Tillträde: Enligt överenskommelse. Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
