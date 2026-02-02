Socialsekreterare till Vuxenenheten, Solna stad
2026-02-02
"Vi är en rolig och kompetent arbetsgrupp som trivs bra tillsammans.
Jag upplever att jag har utrymme för personlig utveckling och reflektion. Vi har en god arbetsmiljö och tillgängliga chefer." - medarbetare, Vuxenenheten.
En medarbetare ska vidare på nya äventyr och vi söker därför en ny socialsekreterare till vårt kompetenta team med bred erfarenhet. Vuxenenhetens myndighetssektion består av 12 socialsekreterare, varav två arbetar i mottagningen. Vi har även två boendekonsulenter och en ekonomiassistent kopplade till Socialförvaltningens träningslägenheter.
Det som utmärker oss är en kompetent, stabil, engagerad och stöttande arbetsgrupp. Vi har en god arbetsmiljö och ett gott socialt klimat. Hos oss har vi även ett nära ledarskap till samtliga chefer på Vuxenenheten samt tydliga rutiner och riktlinjer.
Vi arbetar inriktat mot att ge stöd och service till vuxna med riskbruk och beroende, avhoppare, kriminell livsstil och/eller varaktiga psykiatriska funktionsnedsättningar. Vuxenenheten erbjuder sina klienter en bred variation av insatser som sträcker sig från kvalificerad behandling till praktiskt stöd i vardagen. Socialförvaltningen i Solna stad är en uppskattad arbetsgivare med en stabil ekonomi där vi arbetar för långsiktiga planeringar.
Vad innebär arbetet?
Som socialsekreterare arbetar du med målgrupperna socialpsykiatri, riskbruk och beroende samt samsjuklighet. Du arbetar huvudsakligen med att utreda den enskildas behov utifrån SoL och LVM. Du planerar och följer upp de insatser som bedöms nödvändiga för att tillgodose behoven. Du arbetar självständigt när det krävs och kan samverka både internt och externt utifrån klienternas behov och arbetar på ett strukturerat sätt. Du bidrar till att leda utvecklingsarbetet i linje med Solna stads politiska mål.Profil
Du har
- socionomutbildning
- erfarenhet av myndighetsutövning
- god kännedom om psykisk funktionsnedsättning, riskbruk och beroende, samsjuklighet, avhoppare och kriminell livsstil
- kunskap i strukturerade utrednings- och uppföljningsmetoder såsom IBIC, ASI, Ubåt och MI
- en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
- B-körkort är meriterande.
Som person ser vi att du är trygg, har självinsikt med en god samarbetsförmåga. Du ser möjligheterna i att samordna våra insatser tillsammans med andra aktörer. Vi ser även att du har förmåga att strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt och arbetar mot verksamhetens mål och fokuserar på resultatet. Som socialsekreterare krävs att du är flexibel, kan prioritera vid akuta situationer och är van vid att arbeta självständigt.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig ett gott kompetensutbyte i form av erfarna kollegor, tillgänglig arbetsledning, metodstöd, extern handledning och utbildningar. Vi har även en strukturerad introduktion för nyanställda som följs upp av närmsta chef.
Vi tillämpar årsarbetstid där du har möjlighet att planera din arbetstid i samråd med chef. Vi erbjuder individuell lönesättning, friskvårdsbidrag och semesterväxling. Vi erbjuder hemarbete när verksamheten tillåter. Arbetsplatsen är belägen på Englundavägen i Solna Business Park.
Mer information och ansökan
Annonsen avser en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Välkommen att skicka in din ansökan med CV senast den 23 februari. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Madeline Rhawi, sektionschef, 08-746 11 59.
Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning hos oss.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Ersättning
