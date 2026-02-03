Socialsekreterare till Vuxenenheten i Stenungsunds kommun
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Vi söker nu någon som vill bli en del av vårt team. Arbetet som socialsekreterare på Vuxenenheten innefattar kvalificerat utrednings- och uppföljningsansvar med mål att uppnå förändring riktat mot vuxna personer med beroendeproblematik eller samsjuklighet. Vi möter personer med speciell livsstil och unika erfarenheter, som är på väg mot nya sätt att hantera sina liv. Du kan bli den som vägleder dem i den förändringen.
Som socialsekreterare utreder du behoven utifrån ansökningar eller anmälningar, du beslutar om eller föreslår beslut om, lämplig insats. Du följer upp insatserna där det långsiktiga målet är att stärka varje persons möjligheter att hantera sin problematik och leva ett självständigt liv. Du är också personens stöd i att ta hjälp från sjukvården och andra huvudmän för att varje person ska få samordnade och adekvata insatser. Vårt arbete präglas av tilltro till att personens förmåga att utvecklas och att mål om förändring kan uppnås med rätt stöd vid rätt tillfälle.
Till förfogande har du kommunens öppenvårdsverksamheter som består av en socialmedicinsk mottagning där man kan få öppenvårdsbehandling, Åbacka hantverk och trädgård som erbjuder rehabiliterande sysselsättning, olika sociala boendeformer, boendestöd och möjlighet till en god och nära samverkan med andra huvudmän. Vi samverkar i kommunen med Stadsmissionen i Göteborg kring Bostad först.
Vi har ett bra och nära samarbete i vår arbetsgrupp och inom vår organisation på IFO och vårt arbetsklimat präglas av samhörighet och humor. Vi arbetar i verksamhetssystemet Lifecare och använder bland annat ASI som utredningsmetod.
Du kommer ingå i en engagerad och erfaren arbetsgrupp bestående av en 1:e socialsekreterare, fyra socialsekreterare, en VIN-samordnare, fyra behandlare och 3 personer som arbetar med boendefrågor. Vi är en arbetsgrupp som är intresserad av värdegrunder för vårt arbete samt kvalitets- och metodutveckling. Därför erbjuder vi kompetensutveckling som matchar tjänstens krav och arbetsgruppens utvecklingsbehov. Vi deltar i Yrkesresan beroende.
Gruppen har gemensam processhandledning.
Du som söker tjänsten har socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Erfarenhet av arbete med målgruppen och av myndighetsutövande arbete är meriterande.
Du är van att arbeta lösningsfokuserat och har ett positivt förhållningssätt, Du ser värdet av att samverka med andra för att varje person ska få tillgång till rätt stöd i sin unika situation.
B-körkort erfordras.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
