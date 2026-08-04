Socialsekreterare till Vuxenenheten
Härryda kommun / Socialsekreterarjobb / Härryda Visa alla socialsekreterarjobb i Härryda
2026-08-04
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Din arbetsplats
På Vuxenenheten arbetar totalt sex socialsekreterare med inriktning skadligt bruk och beroende (SoL och LVM) samt socialpsykiatri (SoL), en 1:e socialsekreterare, en samordnare, tre behandlingsassistenter och en enhetschef.
Vi söker nu en ny kollega som vill ingå i vår arbetsgrupp!
Vår enhet har en god kollegial sammanhållning med stort engagemang och kunskap. Vi möjliggör ett stimulerande och ansvarsfullt arbete, där kompetensutveckling och omvärldsbevakning är en viktig del i arbetet hos oss. Enheten genomgår ett förändringsarbete där stort fokus ligger på rättssäkerhet, struktur samt förberedande inför samsjuklighetsutredningen och de förändringar detta kommer att innebära.
Du kommer att sitta i kommunhuset i Mölnlycke tillsammans med övriga myndighetsutövare.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete i en trivsam, och kompetent arbetsgrupp!
Ditt uppdrag
Som socialsekreterares på Vuxenenheten ansvarar du för attutreda, bedöma, besluta om och följa upp insatser för individer med funktionsnedsättningar, utifrån socialtjänstlagen. Du arbetar självständigt med samtal och rådgivning, men också i samverkan med andra myndigheter och vårdgivare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är följande:
Utredning och bedömning
Beslut och insatser
Följa upp och utvärdera
Rådgivning och stöd
Som socialsekreterare söker vi dig som uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du har ett gott bemötande, gillar att samarbeta och utför dina arbetsuppgifter med ett genuint intresse.
Det här krävs för tjänstenPubliceringsdatum2026-08-04Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivare finner lämplig.
Erfarenhet av myndighetsutövning.
God kännedom om lagstiftning (SoL).
God förmåga att uttrycka dig i svenska språket, både i tal och i skrift.
Förmåga till samarbete och tydlig kommunikation då arbetet innefattar samverkan med olika enheter och myndigheter.
Körkort.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom området socialpsykiatri.
Kännedom om lagstiftning LVM.
Kännedom eller erfarenhet av metoden IBIC.
Kunskap/erfarenhet av verksamhetssystemen Combine och Treserva.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas. Utdrag ur misstankeregistret kan även bli aktuellt utifrån tjänst.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi värdesätter följande kompetenser:
Empatisk förmåga
Förmåga att utreda och analysera information
God kommunikations- och dokumentationsförmåga
Förmåga att samarbeta och skapa goda relationer
Stresstålighet och förmåga att hantera komplexa situationer
Vad vi erbjuder dig
Vi vill att du ska trivas och utvecklas med oss i Härryda kommun och erbjuder dig:
Ett generöst friskvårdsbidrag och extern processhandledning.
Frukost och eftermiddagsfika varje dag erbjuds mot en väldigt förmånlig kostnad.
Möjlighet att arbeta på distans.
En arbetsplats i fina lokaler i Mölnlycke med cirka 10 minuters bilfärd alternativt 15 minuters bussfärd från centrala Göteborg. Busshållplatsen ligger i anslutning till arbetsplatsen och det finns möjlighet till gratis parkering.
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Hänsyn tas till personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338091". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda Kommun
(org.nr 212000-1264)
Skolvägen 1 (visa karta
)
435 80 MÖLNLYCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härryda kommun Kontakt
Vision
Frida Lilja frida.lilja@harryda.se +46317248413 Jobbnummer
10021659