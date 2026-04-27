Socialsekreterare till Vuxenenheten!
2026-04-27
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Vill du göra verklig skillnad i människors liv - varje dag? Då är det dig vi söker!
Vuxenenheten i Luleå står inför nya, spännande utmaningar, och vi söker nu engagerade socialsekreterare som vill vara med och forma framtidens socialtjänst. Hos oss blir du en del av ett kunnigt och stöttande team som tillsammans driver utveckling och utforskar nya arbetssätt - allt för att möta våra invånares behov på bästa sätt. Tjänsten är ett vikariat på heltid med tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse. Vikariatet sträcker sig tom 31/12 2026.
Som anställd hos oss erbjuder vi dig ett varierat och meningsfullt arbete där du både får möjlighet att växa professionellt och bidra till att stärka andra. Vi lägger stor vikt vid att våra medarbetare mår bra och tror på vikten av balans i livet. Därför erbjuder vi bland annat flexibla arbetstider (två timmar före eller efter ordinarie arbetstid 08.00-17.00), möjlighet till upp till 50 % distansarbete. Läs mer om vad vi kan erbjuda dig: www.lulea.se/anstallning
Som socialsekreterare kommer du att handlägga ärenden inom skadligt bruk och beroende och samsjuklighet. Vår målsättning är att i nära samarbete med den enskilde stödja och hitta goda och hållbara lösningar för individen. Det gör vi genom att ta vara på den enskildes egna resurser samt ett aktivt utåtriktat samarbete med myndigheter, hälso-och sjukvården, frivilliga organisationer samt behandlingshem.
Som ny medarbetare hos oss får du en trygg och stöttande start. Vi ser till att du får tid att landa i din roll och erbjuder både introduktion, en personlig mentor och handledning i våra arbetssätt. Genom regelbundna ärendegenomgångar och metodhandledning skapar vi förutsättningar för reflektion och lärande i vardagen.
Vi tror på ständig utveckling och erbjuder därför flera vägar till kompetenshöjning som utbildningar, nätverk, studiebesök, praktik och föreläsningar. Du får det stöd och den kunskap du behöver för att växa i ditt uppdrag och utvecklas i din profession.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har ett genuint engagemang för att stötta människor i utsatta livssituationer. Tjänsten förutsätter att du uppfyller följande behörighetskrav:
Socionomexamen
B-körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med personer som lever med skadligt bruk och beroende och/eller samsjuklighet
Erfarenhet av socialtjänstens myndighetsarbete.
Som person är du trygg, strukturerad och har lätt för att samarbeta med andra. I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig kompetens. Låter detta som något för dig? Då välkomnar vi dig varmt att skicka in en ansökan till oss - vi ser fram emot att ta del av den!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321721".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Luleå kommun
(org.nr 212000-2742)
972 31 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luleå kommun, Socialförvaltningen
Enhetschef
Anna Poggats 0920-45 30 00
9876718