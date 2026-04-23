Socialsekreterare till Vuxenenheten
Melleruds kommun / Socialsekreterarjobb / Mellerud Visa alla socialsekreterarjobb i Mellerud
2026-04-23
, Färgelanda
, Dals-Ed
, Vänersborg
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Melleruds kommun i Mellerud
, Bengtsfors
eller i hela Sverige
Vad kul att du är intresserad av oss!
Melleruds kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats genom att värna om en god arbetsmiljö med hög delaktighet. Vår organisation bygger på öppenhet, ärlighet och integritet. För oss är trygg välfärd för alla generationer och omtanke för varandra två viktiga grundpelare. Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna, våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare verkligen kan göra skillnad med ditt engagemang.
Melleruds kommun söker nu en socialsekreterare till vår gemensamma Vuxenenhet Mellerud och Bengtsfors kommun,
Vill du vara med och göra konkret skillnad i människors liv? Nu söker vi en engagerad socialsekreterare som vill arbeta i vårt Vuxenenhetsteam och bidra till ett professionellt, varmt och rättssäkert stöd till våra invånare med komplexa behov.
Om verksamheten
Individ- och familjeomsorgen i Melleruds kommun har en gemensam samverkande Vuxenenhet, belägen vid Dalslands sjukhus i Bäckefors. Här arbetar socialsekreterare, behandlare och administratör i nära teamarbete, med ledning av en Enhetschef.
Vuxenenheten arbetar med helhetsperspektiv och strävar efter att stärka individens egen kraft och förmåga. Vi är i en spännande utvecklingsfas med fokus på kvalitet, professionalitet och rättssäkerhet - och vi hoppas att du vill vara med och forma framtidens socialtjänst tillsammans med oss.
Genom vårt teambaserade arbetssätt skapar vi snabba beslut, god samordning och korta vägar från behov till insats. Vi har möjlighet att erbjuda tidiga och flexibla insatser, även utan behovsprövning, vilket ger god tillgänglighet och stärker det förebyggande arbetet för vuxna i behov av stöd.Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Handläggning inom följande områden nedan utifrån gällande lagstiftning innebär att du möter personer i utsatta livssituationer, gör utredningar enligt SoL, LVM och LVU bedömer behov och fattar beslut om insatser. Du arbetar rehabiliterande, lösningsfokuserat och alltid med individens delaktighet i centrum.
Skadligt bruk och beroende (inkluderat unga vuxna)
Socialpsykiatri
Våld i nära relationer
I rollen ingår även att:
Göra risk- och skyddsbedömningar
Samverka med interna och externa aktörer såsom hälso- och sjukvård, övriga kommunala verksamheter, kriminalvården, frivilliga organisationer etc
Handlägga ärenden och följa upp beviljade insatser
Bidra aktivt till utvecklingen av vårt salutogena arbetssätt, rutiner och kvalitetsarbete.
Vi erbjuder
Ett varmt och kompetent team med hög grad av tillit och samarbete
Kompetensutveckling
Flexibelt arbetssätt och stödjande kollegial struktur
Ett meningsfullt uppdrag där du varje dag bidrar till positiv förändringKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har socionomexamen eller motsvarande akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Har god kunskap om gällande lagstiftning SoL, LVM, LVU
Har förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar, samtidigt som du bidrar till samarbete, helhetssyn och god teamkänsla..
Har ett respektfullt professionellt förhållningssätt med ett tryggt och engagerat bemötande.
Är van vid dokumentation och digitala arbetssätt.
B- körkort är ett krav
Meriterande är erfarenhet från vuxenområdet eller myndighetsutövning inom socialtjänsten.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Melleruds kommun tillämpar rökfri arbetstid. Urval och intervjuarbete kan komma att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. Vid behov kan provanställning komma att tillämpas. I Melleruds kommun tillämpas individuell lönesättning, ange därav löneanspråk i din ansökan.
För oss är det viktigt att ta vara på mångfalden och bemöta människor med respekt oavsett ålder, kön, religion eller etnisk bakgrund. Som arbetsgivare är vi alltid öppna för att tillvarata nya kompetenser.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Melleruds kommun
(org.nr 212000-1488), https://mellerud.se/
464 80 INDIVID - OCH FAMILJEOMSORGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9872201