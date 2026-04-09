Socialsekreterare till vuxenenheten
Välkommen till Boxholm - där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg - allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget - på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten - perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära - med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
2 plats(er).
Vill du vara med och utveckla framtidens socialtjänst och samtidigt bidra till att stärka kvaliteten inom IFO?
Boxholms kommun söker nu två socialsekreterare som vill driva omställningen mot en mer tillgänglig, förebyggande och hållbar socialtjänst - med den nya socialtjänstlagen som grund.
Hos oss får du inte bara ett jobb - du får möjlighet att påverka på riktigt.
Om rollen
Som socialsekreterare på vuxenenheten arbetar du med myndighetsutövning för vuxna med skadligt bruk och beroende, socialpsykiatri samt ekonomiskt bistånd. Du har också en viktig roll i att bidra till och utveckla kvaliteten i verksamhetens arbete.
I uppdraget ingår bland annat att:
Utreda och bedöma behov av insatser enligt SoL samt våld i nära relation ViNR.
Bedöma och handlägga ärenden enligt LVM
Handlägga ärenden gällande försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd och vägen mot egen försörjning
Samverka nära med andra aktörer, både internt och externt
Aktivt bidra till att utveckla och förbättra kvaliteten i verksamheten samt i arbetssätt och processer
Aktivt bidra i utvecklings- och förändringsarbete kopplat till den nya socialtjänstlagen
Vi står inför en omställning där förebyggande arbete, tillgänglighet och helhetssyn blir ännu viktigare - och du får vara med och forma hur det ska se ut i praktiken.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha erfarenhet från myndighetsutövning inom åtminstone ett av de tre områdena. Du har gärna erfarenhet av arbete inom skadligt bruk och beroende, socialpsykiatri eller ekonomiskt bistånd - men viktigast är ditt engagemang och din vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Du är:
Trygg i din myndighetsroll, möta människor i olika situationer, och i att göra bedömningar, att fatta beslut och att arbeta i en politiskt styrd organisation
Strukturerad, ansvarstagande och professionell samt förmåga till självledarskap
Engagerad i att utveckla och förbättra kvaliteten i arbetet och bidra till verksamhetens utveckling
Nyfiken, lösningsfokuserad och öppen för nya arbetssätt
Duktig på att uttrycka dig i svenska språket, i tal och i skrift
Intresserad av förändringsarbete, samt omvärldsbevakning och vill bidra till utveckling
Urval och intervjuer sker löpande.
Därför ska du jobba hos oss
I Boxholms kommun är det nära - till kollegor, chefer och beslutsvägar. Här finns utrymme för idéer, dialog och professionellt handlingsutrymme. Vi erbjuder:
Möjlighet att vara med och påverka hur den nya socialtjänstlagen omsätts i praktiken
En aktiv roll i att utveckla och stärka kvaliteten i verksamheten
Ett engagerat arbetslag med god samverkan
Ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad
En arbetsplats där utveckling inte bara är ett ord - utan något vi gör tillsammans
Boxholm är en liten kommun med stort hjärta, vacker natur runt knuten och en organisation där du som medarbetare syns och spelar roll.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. 39 timmars vecka Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318129". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxholms kommun
(org.nr 212000-0407)
Box 79 (visa karta
)
595 03 BOXHOLM Arbetsplats
Socialförvaltningen , Individ- och familjeomsorg Kontakt
IFO-enhetschef
Helen Boberg 0142-895 48 Jobbnummer
