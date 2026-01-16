Socialsekreterare till Vuxenenheten
Säffle Kommun / Socialsekreterarjobb / Säffle Visa alla socialsekreterarjobb i Säffle
2026-01-16
, Åmål
, Grums
, Bengtsfors
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Säffle Kommun i Säffle
, Åmål
, Karlstad
, Sotenäs
eller i hela Sverige
Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamik och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.Publiceringsdatum2026-01-16Beskrivning
Vi söker en socialsekreterare till Vuxenenheten då en av våra medarbetare går vidare till en annan tjänst inom förvaltningen.
Hos oss på Vuxenenheten får du möjlighet att arbeta med människor som befinner sig i svåra livssituationer - och vara en del av deras väg mot förändring. Vi arbetar med vuxna som behöver stöd kring skadligt bruk och beroende samt våld i nära relationer. Vi hanterar även frågor kring ekonomiskt bistånd och sociala kontrakt, vilket gör arbetet både brett och meningsfullt.
Vi har organiserat arbetet inom vuxenenheten i olika funktioner för att skapa tydlighet och samordning. Det finns en mottagningsfunktion som hanterar nya ärenden för hela enheten, handläggning av ekonomiskt bistånd med särskilt fokus på samordning, samt ekonomiskt bistånd med viss samordning. Vi har också specialiserade roller inom våld i nära relationer och arbete med vuxna som lever med skadligt bruk.
I dagsläget är det inte fastställt inom vilket område du kommer att arbeta, utan det avgörs utifrån verksamhetens behov och din kompetens. Oavsett placering kommer du att vara en viktig del av vårt team och bidra till att ge människor stöd och vägledning i utsatta livssituationer.
Vuxenenheten har ett varmt och stöttande arbetsklimat med engagerade kollegor, regelbunden handledning och goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi erbjuder flexibla arbetstider och friskvårdsbidrag. Vi vet att du gör ett viktigt jobb, och vi vill att du ska trivas.Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare på Vuxenenheten får du ett varierat och utvecklande uppdrag där du möter människor med respekt, lyhördhet och engagemang. Du arbetar med utredningar och beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av missbrukare (LVM) och följer upp insatser. Du samarbetar nära andra kommunala verksamheter, till exempel kommunens arbetsmarknadsenhet, Säffle lärcenters Vuxenutbildning, Socialpsykiatrins öppenvård, Barn- och ungaenheten, vårdgivare, psykiatri och beroendevård. Du har tät kontakt med klienter, där du erbjuder stöd, vägledning och motivationsarbete. Du är en viktig del i att skapa trygghet och stabilitet, både genom samtalsstöd och genom konkreta insatser.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och som även har ett genuint intresse för människor. Du är trygg i din yrkesroll, har lätt för att samarbeta och kommunicera, och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Har du erfarenhet av myndighetsutövning inom vuxenområdet är det ett plus, men det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att göra skillnad.Anställningsvillkor
Intervjuer sker löpande så tjänsten kan komma bli tillsatt innan ansökningstiden går ut. Så vänta inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår http://jobb.saffle.se/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/116". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säffle kommun
(org.nr 212000-1900) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, IFO Kontakt
Eva Halldan 0533-681675 Jobbnummer
9688908