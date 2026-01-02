Socialsekreterare till Vuxenenheten
Västerås kommun / Socialsekreterarjobb / Västerås Visa alla socialsekreterarjobb i Västerås
2026-01-02
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Hos oss arbetar du med vuxna som ofta befinner sig i komplexa livssituationer där behovet av stöd är stort. I rollen som socialsekreterare får du använda din kompetens i kvalificerat utredningsarbete och i nära samverkan med andra aktörer. Tillsammans skapar vi förutsättningar för förändring som håller över tid.
Nu söker vi tre socialsekreterare till två visstidsanställningar till och med 2026-12-31, och ett vikariat till och med 2027-06-30.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare hos oss får du en självständig och varierad roll där du utreder, bedömer och följer upp insatser enligt Socialtjänstlagen och LVM. Genom nära samarbete med aktörer som Västerås öppenvård, andra enheter inom socialtjänsten, regionen och polisen, kommer du att göra skillnad i varje möte och samtal med dina klienter.
Hos oss får du en grundlig introduktion, fadderstöd samt utbildning i MI och ASI om du inte redan har det. Vi värdesätter kontinuerlig utveckling och erbjuder även extern handledning och samtalsstöd vid behov.
Din kompetens
Vi söker dig som har en examen som socionom, beteendevetare eller annan kandidatexamen som vi bedömer relevant för tjänsten. Din utbildning ska inkludera socialrätt, eller så har du erfarenhet av arbete med målgruppen eller inom myndighetsutövning. Vi ser gärna att du har kunskap om socialtjänsten och erfarenhet av att arbeta med Socialtjänstlagen, LVM eller LVU. Eftersom det ingår i dina arbetsuppgifter att skriva utredningar och bedömningar, är det viktigt att du känner dig säker på att dokumentera och formulera dig i text.
Du kommer att trivas i rollen om du har ett genuint intresse för utredning och myndighetsutövning, samt ett starkt engagemang för målgruppen. Vi söker dig som är trygg, ansvarsfull och initiativrik, och som ser lösningar även i utmanande situationer. Ett nära samarbete med andra professionella, myndigheter och vårdgivare kräver en tydlig kommunikation och förmåga att trivas i en samarbetsinriktad miljö. Om du har B-körkort ser vi det som en fördel.
Vi erbjuder
Hos oss möter du inte bara en arbetsplats, utan ett meningsfullt uppdrag där du blir en del av ett varmt och engagerat team. Vi tror på människors förmåga att förändras och skapar tillsammans vägar framåt, även när det är tufft. Vi arbetar med vuxna över 18 år ofta med beroendeproblematik i kombination med psykisk ohälsa, och gör skillnad varje dag. Vårt kontor ligger i Socialtjänstens hus i Västerås, i en modern och aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Följ gärna Individ- och familjeförvaltningen på Instagram: https://www.instagram.com/iffvasteras/
(https://www.instagram.com/iffvasteras/)
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00739". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Epp Sedrik epp.sedrik@vasteras.se 021-39 37 67 Jobbnummer
9667079