Socialsekreterare till Vuxenenheten!
2025-10-31
Vill du ha en spännande tjänst där du är med och bidrar till att göra skillnad i människor liv? Då kan det här vara jobbet för dig.
Vuxenenheten består av 15 medarbetare som arbetar med stöd och myndighetsutövning inom områden som beroende, våld i nära relation, försörjningsstöd, boende och ekonomisk rådgivning. På enheten finns även enhetschef och en gruppledare som ger stöd i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare på Vuxenenheten arbetar du med vuxna personer som behöver stöd utifrån skadligt bruk/beroende, våld i nära relation eller boende. Du kommer att utreda behov enligt SoL och LVM, bevilja insatser och följa upp dessa enligt gällande lag och riktlinjer.
På Vuxenenheten har vi ett tydligt fokus på att ge våra kommuninvånare bästa möjliga stöd på hemmaplan, vår uppfattning är att det bäst sker genom samverkan mellan våra enheter och andra aktörer runt individen. Att vara flexibel i att hitta de bästa lösningarna för de individer du arbetar med i samverkan med andra, kommer därför att vara en viktig del i ditt arbete. I uppdraget ingår även att bedriva omvärldsbevakning och medverka i verksamhetens utvecklingsarbete.
Vi vill att du ska trivas, utvecklas och lyckas med ditt uppdrag. Vi satsar därför på kompetensutveckling och ett nära stöd från kollegor, gruppledare och chef. Det för att skapa förutsättningar för dig och dina kollegor att lyckas i arbetet med att uppnå våra mål. Vi erbjuder även goda möjligheter till friskvård i syfte att få en hälsosam arbetsplats.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Meriterande är erfarenhet av myndighetsutövning enligt SoL och LVM samt utbildning i MI, ASI, FREDA och PATRIARK.
Vi tror att du som skulle trivas med tjänsten är en person som har förmåga att skapa allians och arbeta strukturerat i en tydlig process i arbetet med den enskilde. Arbetet är i hög grad lagstyrt och oförutsägbart och vårt uppdrag är att stötta och utreda människor som befinner sig i svåra livssituationer och det ställer därför krav på kompetens, personlig mognad och lämplighet för yrket. Vi söker dig som är lugn, stabil och har god självinsikt gällande egna styrkor, begränsningar och behov. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort B är ett krav.
Intervjuer kommer att ske löpande så skicka gärna din ansökan redan idag!
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SO 104/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla kommun
(org.nr 212000-1975) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Kumla kommun Kontakt
Enhetschef IFO
Jenny Gustafsson jenny.gustafsson2@kumla.se 019-58 85 80 Jobbnummer
9582612