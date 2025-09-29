Socialsekreterare till Vuxenenheten
2025-09-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Ref: 20252275
Välkommen till enhet unga och vuxna på arbetsmarknads- och socialförvaltningen!
På enheten unga och vuxna arbetar engagerade socialsekreterare med myndighetsutövning, utredningsarbete samt stöd, vägledning och motivationsarbete och söker nu nya kollegor till två av våra sektioner. Trivs du med att skapa tilitsfulla relationer, har ett engagemang för området vuxna samt vill vara en del i Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning - då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom Vuxen myndighet arbetar du med utredningsarbete som präglas av välgrundade beslut, hög rättssäkerhet och ett bra förhållningssätt i mötet med klienten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är myndighetsutövning, utredningsarbete samt stöd, vägledning och motivationsarbete. I arbetet ingår bland annat att utreda behovet av vård enligt SoL och LVM inför beslut enligt gällande delegationsordning. Du kommer att arbeta med sökande 25 år och uppåt med skadligt bruk och beroende.
Som socialsekreterare ansvarar du för att fattade beslut verkställs samt att beviljade insatser följs upp. I arbetsuppgifterna ingår även att hålla stöd- och motivationssamtal med klienter. Du förväntas samordna insatser och samverka med såväl interna som externa aktörer.Kvalifikationer
Vi söker nu dig som är utbildad socionom och som har minst ett års erfarenhet av socialt arbete med målgruppen vuxna. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom området vuxna med skadligt bruk och beroende samt god kännedom om gällande lagstiftning och riktlinjer på området.
Arbetsuppgifterna är av utredande karaktär, dokumentation och kommunikation är centrala delar i arbetet. Du som söker tycker därför att myndighetsarbetet är intressant och stimulerande och har en god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift i det svenska språket. Det är meriterande om du har erfarenhet av dokumentation i LifeCare samt utbildning och erfarenhet av ASI och MI. Om du har andra språkkunskaper utöver svenska och engelska är detta positivt.
Som person ser vi att du som söker har ett stort engagemang för målgruppen och ett genuint intresse för socialt arbete. Eftersom arbetet innebär mycket samarbete, såväl med klienter som med olika samarbetsparter både internt och externt, är det av stor vikt att du har en god förmåga att bygga relationer. Arbetet präglas även av föränderlighet, det är därför viktigt att du lätt kan förhålla dig till och anpassa dig efter omgivning och situation. Du är lugn, stabil och positiv även när det är högt tempo. Sist men inte minst ser vi att du har en nyfikenhet som gör att du är intresserad av att söka ny information och hålla dig uppdaterad på exempelvis lagstiftning, praxis och metoder i arbetet.
Låter det som något för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Enheten Unga och vuxna ingår i avdelningen Individ och Familj Utredning. Enheten leds av en enhetschef och består av fem sektioner som alla har en sektionschef och en förste socialsekreterare. Hela enheten sitter centralt på Bergsgatan med bra pendlingsmöjligheter. Vi rekryterar nu en socialsekreterare till en tillsvidareanställning i sektion 3 och till ett vikariat i sektion 2.
Som anställd hos oss erbjuds du förutom handledning även metodutveckling, friskvårdsbidrag och flexibel arbetstid.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här
Information om tjänsten
Anställningsform: En tillsvidare och ett vikariat t o m 31/8, 2026.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Intervjuer kommer att hållas under vecka 43 och 44.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Tänk på att dina svar bör kunna styrkas och bekräftas i ditt CV.
Innan eventuell anställning vill vi att du visar upp examensbevis från socionomutbildning samt giltig id-handling.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
Arbetsgivare Malmö kommun
Malmö stad
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Sektionschef
Ebba Bergstrand
