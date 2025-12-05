Socialsekreterare till vuxenenheten - vikariat (2 tjänster)
Lekebergs kommun, Individ- och familjeomsorg / Socialsekreterarjobb / Lekeberg Visa alla socialsekreterarjobb i Lekeberg
2025-12-05
, Karlskoga
, Degerfors
, Hallsberg
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lekebergs kommun, Individ- och familjeomsorg i Lekeberg
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar emot att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Socialförvaltningen bedriver en bred verksamhet inom äldreomsorg, funktionshinderområdet, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Vi har för närvarande ca 250 medarbetare.
Vill du arbeta inom vår förvaltning så är du i en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till våra brukare är ett ledord för kvalitet inom vårt arbete. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på att de resurser och förmågor som finns hos varje människa ska tillvaratas. Vi uppmuntrar till delaktighet och eftersträvar alltid ett gott bemötande med respekt för den personliga integriteten.
Individ- och familjeomsorgen i Lekebergs kommun består av totalt 24 medarbetare fördelade på barn- och familjeenheten, vuxenenheten ink. biståndshandläggning samt öppenvården. Organisationen leds av en IFO-chef och tre teamledare: en för barn- och familjeenheten, en för öppenvården för både barn och vuxna, samt en för vuxenenheten.
Vi söker nu två socialsekreterare till vuxenenheten i Lekebergs kommun, utifrån föräldraledigheter.
Tjänsterna innebär handläggning av ärenden med huvudfokus på ekonomiskt bistånd, men även handläggning inom skadligt bruk/beroende samt våld i nära relation ingår. Vi arbetar utifrån arbetslinjen och stödjer individens väg mot arbete och egen försörjning. Genom att arbeta med stegförflyttning i ärenden skapar vi förutsättningar för att stärka individens möjlighet att nå självständighet.
Som socialsekreterare kommer du att utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser, främst enligt socialtjänstlagen men även enligt LVM. Vi har en helhetssyn på både individ och verksamhet, där samarbete och delaktighet är centralt.
Som socialsekreterare kommer du att utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser, främst enligt socialtjänstlagen men även enligt LVM. Inom individ- och familjeomsorgen arbetar vi med en helhetssyn på både individ och verksamhet, där samarbete och delaktighet är centralt.
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för socialt arbete, är lösningsorienterad och nyfiken på utvecklings- och förändringsarbete. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team och har förmåga att skapa goda relationer med såväl klienter som kollegor och samverkanspartner.
Vi erbjuder:
• Friskvårdsbidrag med 3000 kr / år
• Ett nära ledarskap
• Kompetensutveckling. Dina tidigare erfarenheter är avgörande för hur vi skräddarsyr dina utbildningar i Yrkesresan och andra relevant kompetensförsörjning.
• Möjlighet till hemarbete
• Extern handledning
• Konkurrenskraftig lön
• Ett arbete där det är nära till engagerade arbetskamrater och arbetsledning
• En trevlig arbetsplats med känsla för gemenskapKvalifikationerVi söker dig som har:
• Slutförd socionomutbildning
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• B-körkort och kan/får köra bil
• God datorvana.
• Erfarenhet av myndighetsutövning
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i verksamhetssystemet Lifecare. Som person visar du intresse och förståelse för dem du möter i din yrkesroll. Du arbetar för en god kommunikation och har ett gott bemötande. Vidare har du ett självständigt arbetssätt, är strukturerad med god förmåga att organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är flexibel, kan fatta beslut, anpassa dig till ändrade förutsättningar och driver processer på ett målinriktat sätt. Då arbetet innebär kontakter med flertalet personer inom ex. andra myndigheter och aktörer bör du ha en mycket god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi arbetar tillsammans för omställningen till den nya socialtjänstlagen.
Utdrag ur belastningsregistret och socionomexamen uppvisas vid intervju.Eventuell möjlighet till förlängning är möjligt.
Vi ser fram emot din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C292333". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lekebergs kommun
(org.nr 212000-2981) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lekebergs kommun, Individ- och familjeomsorg Kontakt
Enhetschef
Marcus Thevathason marcus.thevathason@lekeberg.se 0585-487 81 Jobbnummer
9629905