Socialsekreterare till Vuxenenheten - timvikariat
2025-09-25
På vuxenenheten förstår vi att vi som medarbetare är den viktigaste resursen. Just därför är vi intresserade av att välkomna en engagerad, nyfiken och modig timvikarie till vårt team. Vi letar efter dig som är erfaren, nybliven eller socionomstudent och som förstått att myndighetsutövning, i synnerhet för målgrupperna våld, missbruk och kriminalitet, är det mest spännande som finns.
Vi är en vuxenenhet i en lagom stor kommun med höga ambitioner för våra medborgare. Vår enhet ansvarar för all myndighetsutövning för målgrupperna våld i nära relation, missbruk och kriminalitet. Vi sitter en minut från Jakobsbergs pendeltågsstation tillsammans med stora delar av våra kollegor inom IFO. I enheten arbetar 12 socialsekreterare, en boendekonsulent, två gruppledare och en enhetschef. Järfälla kommun är en sympatisk kommun med goda förutsättningar för rätt person att göra ett gott socialt arbete.
Hos oss kommer du främst att arbeta med ärenden som rör våld i nära relation men även med skadligt bruk och beroende. Du får alltså en unik möjlighet att lära dig mer om några av de mest spännande och utmanande områdena inom socialt arbete. Vi erbjuder en generös introduktion och en chans att komma in i yrket och utvecklas i verkligheten med ett hjälpsamt arbetslag som stöttar dig hela vägen. Här finns också möjligheten att arbeta mycket om du vill och det finns även möjlighet att börja så snart du kan.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Som timvikarie kommer du att arbeta med arbetsuppgifter som ingår i Vuxenenhetens ordinarie ansvar. Det innebär mottagning, beredskap och utredning i ärenden som gäller myndighetsutövning för personer som har missbruk, kriminalitet eller erfarenhet av våld i nära relationer. Vi utreder, bedömer stödbehov och beviljar i förekommande fall insatser enligt Socialtjänstlagen och LVM. Vi dokumenterar, är nära individen och är noga med uppföljning av beviljade insatser. Vi arbetar tillsammans med våra kollegor internt och samverkar ofta externt.
Beroende på din erfarenhet kommer du inledningsvis att få stöd och arbetsledning av chef, gruppledare och kollegor, med målet att du blir mer självständig ju längre du arbetar hos oss. Vi erbjuder en individuellt anpassad introduktionsplan och ser dig som en resurs värd att utveckla för bådas nytta.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom, tar socionomexamen inom kort eller är i slutet av dina studier. Du kan också vara mellan arbeten eller helt enkelt någon som förstått vilken toppenkommun Järfälla är och tar alla chanser att komma hit.
Om du är socionomstudent behöver du ha genomfört din VFU på myndighet eller inom relevant verksamhetsområde. Erfarenhet av målgruppen eller handläggningsprocessen är värdefullt. Vi söker dig som är driven, nyfiken och trygg i mötet med människor. Driftighet och nyfikenhet premieras särskilt hos oss. Vi hoppas att du är en klok och orädd person med stor förmåga till lugn. Rollen som socialsekreterare ställer krav på att du är strukturerad, stabil och har god empatisk förmåga. Du behöver ha ett gott omdöme, vara noggrann i ditt arbetssätt och ha mycket god samarbetsförmåga. Eftersom dokumentation är en viktig del av arbetet måste du ha lätt för att uttrycka dig både i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
