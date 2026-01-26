Socialsekreterare till Vuxen Myndighet
2026-01-26
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skara kommun, Vuxen myndighet i Skara
Tillsammans ger vi vård och stöd till invånare som av olika skäl behöver det. I verksamheten ingår exempelvis särskilda boenden, socialtjänst, hemtjänst, personlig assistans och anhörigstöd. Vi sätter individen i fokus och har ett gott bemötande. Vi tar tillvara på önskemål från de vi finns till för och deras anhöriga. Med ett respektfullt och lyhört bemötande bygger vi trygghet och kvalitet i verksamheten.
Vi söker Socialsekreterare till Vuxen Myndighet
Vi söker dig som vill arbeta med skadligt bruk och beroende samt våld i nära relation.
Beskrivning
Vuxen Myndighet består av enhetschef, 1:e socialsekreterare, boendekoordinator/boendelots samt socialsekreterare som handlägger försörjningsstöd, mottagning av nyanlända, boendeärenden, skadligt bruk och beroende, socialpsykiatri och våld i nära relationer.
Tjänsten omfattar handläggning inom skadligt bruk och beroende samt våld i nära relation.
Du behöver ha ett intresse för skadligt bruk och beroende samt relationsvåld. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom områdena eller annan myndighetsutövning. Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet för uppdraget.
Vi erbjuder dig ett roligt och stimulerande arbete med goda möjligheter till personlig utveckling. På Vuxen Myndighet kommer du ingå i en arbetsgrupp med ett gott arbetsklimat där du får kollegialt stöd, nära arbetsledning samt extern handledning.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Ditt främsta uppdrag är att utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser för skadligt bruk och beroende inom SoL och LVM samt våld i nära relation. Arbetet innebär ett kvalificerat utredningsarbete som präglas av bra bemötande, rådgivning, välgrundade beslut och hög rättssäkerhet. I arbetet ingår även att ha ett tätt samarbete med interna och externa samarbetspartners.Kvalifikationer
- Socionomutbildning eller utbildning som motsvarar kraven för befattningen
- God kännedom om lagstiftning inom området
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
- Vara flexibel och stresstålig
- Vara samarbetsinriktad men även ha förmågan att arbeta självständigt
- Kunna se utvecklingsmöjligheter
- B-körkort
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Urvalsprocessen påbörjas omgående och tillsättning kan ske under ansökningstiden.
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Månadslön

Sista dag att ansöka är 2026-02-20
